Incendio all’università della Tuscia: chiuse le indagini per sette indagati

L’incendio nella facoltà di agraria dell’Università della Tuscia.

Si sono chiuse le indagini sull'incendio divampato nel dipartimento di Agraria dell'Università di Viterbo lo scorso 4 giugno 2025. In un attimo, nel corso della tarda mattinata, una colonna di fumo si è alzata verso il cielo e con lei le fiamme colorate di rosso intenso. L'allarme è scattato immediatamente e i soccorritori hanno fatto di tutto per liberare la struttura interessata dall'incendio nel minor tempo possibile.

"Stavamo lavorando in laboratorio quando è scattato l'allarme antincendio. Siamo usciti immediatamente, non capivamo cosa stesse succedendo, ma sembrava che il tetto stesse per crollare", ha raccontato a Fanpage.it una dottoranda dopo quei momenti concitati.

Oggi da quella terribile giornata è passato quasi un anno e le indagini sul rogo alla facoltà di Agraria si sono chiuse per sette indagati: si tratta degli operai, il direttore dei lavori e due dipendenti dell’università.

Il rogo in università lo scorso giugno:l'allarme in ateneo

Le fiamme sono divampate in breve tempo e in breve tempo il fumo nero e denso è andato verso il cielo, ben visibile anche a chilometri di distanza dalla struttura universitaria in via via San Camillo de Lellis, al Riello, dopo le ore 10 circa. Il fuoco e le fiamme hanno causato numerosi danni, le perdite più ingenti si mostrano soprattutto nei laboratori. Fortunatamente, però, non si sono registrati feriti né intossicati.

Nello stabile interessato, infatti, non c'erano molte persone vista anche la presenza di alcuni lavori in corso sul tetto. Sul posto sono immediatamente arrivate quattro squadre di pompieri con rinforzi arrivati anche da Roma e Terni, mentre la zona intera veniva evacuata.

Le indagini e il fascicolo in Procura per incendio colposo

A seguito del rogo la Procura ha aperto un fascicolo per incendio colposo con titolare la pubblica ministero Paola Conti. Incaricato di stabilire le cause è stato il perito Rodolfo Fugger che, insieme ai vigili del fuoco, ha analizzato una bombola del gas una tenda e un lucernario in plexiglass crollato che avrebbero provocato un "effetto cammino", come riportato da Tuscia Web.

La struttura, nel frattempo, è stata dissequestrata e sono cominciati i lavori per la messa in sicurezza dell'edificio A2 mentre sono ancora in corso le operazioni di bonifica delle aree esterne.