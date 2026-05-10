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Incendio in una baracca ad Acilia nella notte: trovato il corpo di un uomo

Il rogo nella notte vicino al Parco della Madonnetta. La vittima non è stata ancora identificata: potrebbe trattarsi di un senzatetto che dormiva nella struttura.
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A cura di Francesco Esposito
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La baracca che ha preso fuoco (Foto da Google Maps)
La baracca che ha preso fuoco (Foto da Google Maps)

Un uomo è morto nella notte tra sabato 9 e domenica 10 maggio in un incendio scoppiato nella zona di Acilia, nel quadrante sud-ovest di Roma. Il corpo senza vita è stato trovato all’interno di un capanno andato a fuoco tra via di Acilia e via Angelo Canevari, a poca distanza dal Parco della Madonnetta. La vittima non è stata ancora identificata.

A fuoco una baracca abbandonata utilizzata da senzatetto

Le fiamme sono divampate durante la notte in una struttura in legno che apparteneva a un vivaio. Abbandonata da anni e circondata da una fitta vegetazione, era utilizzata come riparo di fortuna da persone senza fissa dimora. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, che hanno notato il rogo e il fumo levarsi dall’area, avvertendo immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare l’incendio ed evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente alle sterpaglie presenti tutt’intorno. Durante le operazioni di spegnimento, all’interno del capanno è stato trovato il cadavere di un uomo. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un senzatetto che dormiva nella baracca al momento dell’incendio.

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Indagini della polizia scientifica sul rogo di Acilia

Dopo il ritrovamento del corpo è intervenuta anche la polizia di Stato. Gli agenti del distretto Ostia Lido insieme alla Scientifica della Questura di Roma hanno effettuato i rilievi tecnici necessari a chiarire la dinamica del rogo e verificare le cause dell’incendio. Il corpo della vittima è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà decidere se disporre l'autopsia.

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