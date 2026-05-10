Incendio in una baracca ad Acilia nella notte: trovato il corpo di un uomo

La baracca che ha preso fuoco (Foto da Google Maps)

Un uomo è morto nella notte tra sabato 9 e domenica 10 maggio in un incendio scoppiato nella zona di Acilia, nel quadrante sud-ovest di Roma. Il corpo senza vita è stato trovato all’interno di un capanno andato a fuoco tra via di Acilia e via Angelo Canevari, a poca distanza dal Parco della Madonnetta. La vittima non è stata ancora identificata.

A fuoco una baracca abbandonata utilizzata da senzatetto

Le fiamme sono divampate durante la notte in una struttura in legno che apparteneva a un vivaio. Abbandonata da anni e circondata da una fitta vegetazione, era utilizzata come riparo di fortuna da persone senza fissa dimora. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, che hanno notato il rogo e il fumo levarsi dall’area, avvertendo immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare l’incendio ed evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente alle sterpaglie presenti tutt’intorno. Durante le operazioni di spegnimento, all’interno del capanno è stato trovato il cadavere di un uomo. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un senzatetto che dormiva nella baracca al momento dell’incendio.

Indagini della polizia scientifica sul rogo di Acilia

Dopo il ritrovamento del corpo è intervenuta anche la polizia di Stato. Gli agenti del distretto Ostia Lido insieme alla Scientifica della Questura di Roma hanno effettuato i rilievi tecnici necessari a chiarire la dinamica del rogo e verificare le cause dell’incendio. Il corpo della vittima è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà decidere se disporre l'autopsia.