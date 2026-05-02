Sub trova un cadavere al largo di Ponza: corpo irriconoscibile, forse migrante morto in un naufragio

Il corpo di una persona senza vita è stata trovata da un sub al largo dell'isola di Gavi, la più piccola tra le isole Pontine. L'uomo che ha trovato il cadavere ha subito avvertito la Capitaneria di Porto di Gaeta, che si è precipitata in mare per recuperare la salma. Il corpo è stato portato all'obitorio di Cassino per provare a identificarlo. L'operazione però, sarà, molto complicata. Il corpo, infatti, è in avanzato stato di decomposizione ed è talmente tanto deteriorato a causa della lunga permanenza in acqua e dell'attacco dei pesci che non è nemmeno possibile stabilire se si tratti di un uomo o una donna. Una delle ipotesi è che si tratti di uno dei tantissimi migranti che ha perso la vita in mare nelle ultime settimane o mesi, ma al momento si tratta solo di ipotesi.

Purtroppo, vista la particolarità del caso, non è nemmeno detto che si riesca a risalire all'identità della vittima tramite l'autopsia. Nel caso si tratti di un migrante disperso in mare, è improbabile che ci siano indicazioni utili a identificarlo nelle banche dati del nostro paese. In ogni caso, il medico legale cercherà in tutti i modi di risalire all'identità di questa persona e provare a capire che cosa le sia successo. Una delle ipotesi più plausibili è che non si tratti di una morte causata da terze persone, ma di un decesso avvenuto per annegamento, probabilmente nelle acque del Tirreno. Per questo stesso subito pensato a un migrante: tantissime sono le persone tra uomini, donne e bambini, anche molto piccoli, deceduti mentre cercavano di raggiungere il nostro paese nella speranza di poter vivere un'esistenza migliore.