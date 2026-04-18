Tensioni al corteo anarchici per Cospito a Roma, poliziotto colpito e ferito da bottiglia

Urla, insulti e fumogeni al corteo degli anarchici per Alfredo Cospito a Roma. Un poliziotto è rimasto ferito, colpito da una bottigliata in via Sardi.

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Urla, insulti, fumogeni e lanci di bottiglie al corteo degli anarchici per Alfredo Cospito a Roma. Un dirigente della Digos della polizia di Stato sarebbe stato colpito da una bottigliata. Circa 200, secondo la Questura di Roma, gli attivisti che starebbero partecipando al corteo in strada. I manifestanti, provenienti da tutt'Italia, si sarebbero radunati fin dal pomeriggio per sfilare in corteo poi verso piazza San Lorenzo al quartiere Pigneto, in solidarietà con Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis.

Tensioni all'incrocio con via dei Sardi

Uno dei poliziotti impegnati nel servizio di vigilanza sul corteo, secondo le prime informazioni, quando il corteo è arrivato all'altezza dell'incrocio tra via dei Sardi e viale dello Scalo San Lorenzo, sarebbe stato colpito da una bottiglia lanciata dalla folla. Il poliziotto è rimasto ferito ed è stato soccorso dall'ambulanza del 118. Il corteo, secondo le informazioni rilasciate dalla Questura di Roma, sarebbe partito attorno alle 18,00 di oggi, sabato 18 aprile, da piazza Immacolata "in un'attenta cornice di sicurezza predisposta dalla stessa Questura".

L'itinerario del corteo anarchico a Roma del 18 aprile

Nel corteo, attivisti arrivati da tutta Italia, in particolare: dalla Capitale, Trento, Pescara, Genova, Milano e Padova, nonché una rappresentanza autonoma romana dei gruppi studenteschi. Nella stessa serata, "è stato formalizzato ad horas ai funzionari sul posto un preavviso per proseguire la manifestazione in forma dinamica fino a Piazza Nuccitelli", si legge in una nota della Questura. L'itinerario del quale la Questura ha preso atto per il corteo, accordandolo, è il seguente: Piazza Immacolata, Via dei Marsi, Via degli Apuli, Scala San Lorenzo, Piazzale Labicano, via Prenestina (corsia fuori Roma), Circonvallazione Casilina, via del Pigneto. L'iniziativa si svolge alla vigilia della decisione del ministero della Giustizia, attesa per l'inizio di maggio, sul regime di carcere duro nei confronti dell'esponente anarchico.