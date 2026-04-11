Decapitata la statua di Padre Pio nella chiesa di San Benedetto a Frosinone, indaga la Polizia

Danneggiata una statua di Padre Pio a Frosinone: ignoti sono entrati nella chiesa di San Benedetto e hanno staccato la testa per poi abbandonarla accanto al corpo.

La statua di Padre Pio vandalizzata a Frosinone

Una statua raffigurante Padre Pio è stata decapitata nella notte scorsa all'interno della chiesa abbaziale di San Benedetto, in piazza della Libertà, nel cuore di Frosinone; sull'episodio indaga la Polizia di Stato, l'intervento degli agenti è scattato dopo una segnalazione pervenuta al 113. Il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, ha parlato di "atto vile e inaccettabile", esprimendo fiducia nel lavoro delle forze dell'ordine per fare piena luce sulla vicenda.

La statua del santo si trova subito dopo l'ingresso della struttura, sul lato destro dell'edificio. A far propendere per il gesto volontario, il punto in cui è stata rinvenuta la testa: era stata abbandonata sul rialzo, proprio accanto al corpo. Sul posto, oltre a una pattuglia della Squadra volante (coordinata dal dirigente Gianluca Di Trocchio), sono arrivati anche gli specialisti della Polizia Scientifica, che si sono occupati dei rilievi per raccogliere elementi utili al fine di identificare i responsabili. L'atto di vandalismo è con tutta probabilità avvenuto nella tarda serata o nel corso della notte, ad opera di qualcuno che si sarebbe intrufolato nella chiesa.

"Il danneggiamento della statua di Padre Pio, figura di straordinaria devozione anche per la nostra terra – si legge in una nota diffusa dal sindaco Mastrangeli – rappresenta un gesto inaccettabile che ferisce l'intera comunità, al di là della sensibilità religiosa di ciascuno, colpendo i valori fondanti della civile convivenza. Frosinone è una città che riconoscere nella propria storia, nel senso di appartenenza e nel rispetto i pilastri della propria società. Per questo, atti come questi non possono e non devono trovare spazio".