Bambino di 7 anni investito davanti a scuola a Veroli: portato in eliambulanza a Roma in codice rosso

L’incidente nel primo pomeriggio nella zona di Case Campoli a Veroli. Il piccolo era cosciente all’arrivo dei soccorsi, poi il trasferimento in codice rosso nella Capitale.

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Un bambino di 7 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 26 maggio a Veroli, in provincia di Frosinone. L’allarme è scattato intorno alle 13.45 nei pressi del plesso scolastico della località di Case Campoli, dove il piccolo sarebbe stato investito da un furgone bianco. Dopo i primi controlli è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma in codice rosso.

Bambino di 7 anni investito davanti a scuola

La richiesta di soccorso è partita immediatamente e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 insieme ai carabinieri della stazione di Veroli. Quando il personale medico ha raggiunto il bambino, il piccolo risultava cosciente. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, è stato trasferito all’ospedale di Frosinone per essere sottoposto agli accertamenti e ricevere assistenza medica.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, all’arrivo dei militari il conducente del mezzo non si trovava più sul posto. L’uomo si sarebbe successivamente diretto verso lo stesso ospedale di Frosinone dove era stato accompagnato il bambino. I carabinieri stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento e chiarire eventuali responsabilità. Gli accertamenti proseguono anche attraverso le testimonianze raccolte nella zona dell’incidente.

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Il bambino trasferito a Roma in codice rosso

Nel corso del pomeriggio le condizioni del piccolo hanno richiesto ulteriori controlli specialistici. È stato quindi disposto il trasferimento in eliambulanza nell'ospedale Bambino Gesù in codice rosso. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali più dettagliate sul quadro clinico del bambino, mentre restano in corso tutte le verifiche da parte delle forze dell’ordine.