Bimbo di 7 anni investito da un furgone davanti alla scuola di Veroli: soccorso in codice rosso

Ha riportato alcune fratture e un’emorragia interna il bambino di 7 anni investito da un furgone a Veroli. Il piccolo stava camminando davanti a scuola, quando il mezzo lo ha travolto.

Immagine di repertorio

Un bambino di sette anni è stato investito da un furgone davanti a una scuola in via Case Campoli nel Comune di Veroli. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 26 maggio, nel territorio della provincia di Frosinone. Ad urtarlo è stato un furgone bianco, per il piccolo è stato necesario ricorrere a cure mediche urgenti. Soccorso dal personale sanitario prima con l'ambulanza e poi trasferito con l'eliambulanza in codice rosso, è stato trasportato in ospedale a Roma. Come appreso da Fanpage.it, il bambino ha riportato qualche frattura e un'emorragia interna. Sul posto i carabinieri.

Il bimbo investito a Frosinone

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente era primo pomeriggio, poco prima delle ore 14. Il bambino si trovava nei pressi di un edificio scolastico in località Casamari quando, improvvisamente, un furgone lo ha investito, ferendolo. Sono stati momenti di paura: subito è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un minore rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Il bambino è rimasto cosciente per tutto il tempo e fino all'arrivo degli operatori con l'ambulanza, che l'hanno trasportato all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. Il piccolo è stato poi è stato trasferito con l'eliambulanza in ospedale a Roma. Dagli accertamenti fatti sono emerse fratture e un'emorragia interna, ma fortunatamente non rischia di morire.

Il conducente del fugone si allontana e poi raggiunge l'ospedale

Il conducente del furgone si sarebbe prima allontanato per poi raggiungere l'ospedale. Presenti per gli accertamenti di rito i carabinieri della Stazione di Veroli, che hanno svolto i rilievi e hanno ascoltato alcune persone. I militari indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto, al vaglio eventuali responsabilità a carico del conducente, che potrebbe rispondere di lesioni stradali.