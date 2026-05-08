Auto contro un muro a Ceccano, feriti gravemente madre e figlio: bimbo elitrasportato a Roma

Stava viaggiando in auto con il figlio, quando ha perso il controllo del mezzo e c’è stato lo schianto contro il muro: mamma in codice rosso, bimbo elitrasportato a Roma.

Paura a Ceccano, in provincia Frosinone, dove un'automobile fuori controllo è finita contro un muro. Al volante si trovava una donna, a bordo con lei anche suo figlio piccolo. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono suito arrivati, oltre ai vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i rilievi, anche gli operatori del pronto soccorso sanitario.

Entrambe le persone all'interno dell'abitacolo hanno riportato ferite gravi: la donna è stata trasferita in ospedale in codice rosso. Per il bambino, invece, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso che lo ha trasportato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Come appreso da Fanpage.it, il piccolo si trova ancora oggi nel nosocomio, ricoverato in Ortopedia.

L'incidente a Ceccano: gravi madre e figlio piccolo

I fatti risalgono alla giornata di ieri, giovedì 7 maggio 2026, quando, nel tardo pomeriggio, verso le 18, l'automobile su cui viaggiavano madre e figlio si è schiantata contro un muro lungo via Madonna del Carmine a Ceccano, in provincia di Frosinone. L'auto fuori controllo ha terminato la sua corsa contro il muro ai margini della carreggiata.

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Non è ancora chiaro cosa sia successo e cosa abbia provocato il tragico incidente: le cause della perdita di controllo sono ancora in fase di accertamento. Una volta avvenuto l'impatto violento, è scattato subito l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e gli agenti della polizia locale che hanno svolto i rilievi. Oltre a loro hanno subito raggiunto il posto anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118.

Le condizioni di madre e figlio: il bimbo elitrasportato a Roma

Non appena arrivati sul luogo dell'incidente, gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 hanno raggiunto le due persone ferite nell'incidente che sono stati stabilizzati sul luogo dell'incidente poi trasferiti nelle varie strutture sanitarie di riferimento.

La donna è stata trasferita all'ospedale Spaziani di Frosinone. Le sue condizioni sono apparse così critiche che al triage sono state valutate con un codice rosso. Il piccolo, invece, è stato elitrasportato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il piccolo si trova ancora nell'ospedale pediatrico: ha riportato diverse fratture alle gambe e attualmente è ricoverato in Ortopedia.