Scontro fra due bus Cotral sulla Casilina: sette passeggeri feriti, elitrasportato a Roma un 60enne

Grave incidente lungo la via Casilina nel pomeriggio di oggi, quando due bus Cotral si sono scontrati: passeggeri feriti, uno è grave.

Foto da Facebook, dalla pagina dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Di Ausonia.

Stavano viaggiando lungo la via Casilina quando si sono tamponati: incidente nella giornata di oggi, venerdì 17 aprile 2026, verso l'ora di pranzo, alle ore 13 fra due bus del Cotral. L'impatto è stato piuttosto violento, come mostrano le condizioni del bus Cotral nella foto in apertura di articolo ed è avvenuto nei territori di Aquino, in provincia di Frosinone, a poca distanza da Cassino, all'altezza di un incrocio.

Ad avere la peggio sette fra i passeggeri che si trovavano a bordo che dopo lo scontro hanno riportato delle ferite. Fra loro è grave un uomo di circa 60 anni residente a Sora, immediatamente soccorso ed elitrasportato a Roma.

Incidente fra due bus Cotral nel Frusinate, l'arrivo dei soccorsi

L'allarme è scattato subito dopo lo scontro. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo insieme ai militari della stazione di Aquino e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che, una volta arrivati sul luogo dell'incidente, hanno raggiunto le persone ferite. La maggior parte dei persone che hanno riportato lesioni sono stati medicati sul posto e portati al Pronto Soccorso di Cassino per ulteriori accertamenti: oltre ai passeggeri, anche i due conducenti.

Diversamente, invece, per un uomo di circa 60 anni è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso sanitario che ha raggiunto il luogo dello schianto poco dopo. Il sessantenne, in condizioni più critiche, è stato caricato a bordo ed elitrasportato a Roma, all'ospedale San Camillo, dove si trova in prognosi riservata.

Traffico in tilt e messa in sicurezza dopo lo scontro

Oltre ai carabinieri e agli operatori del pronto soccorso sanitario, hanno raggiunto il luogo dello schianto anche i vigili del fuoco che si sono occupati di rimuovere i mezzi pesanti e della messa in sicurezza del tratto di strada interessato. I militari hanno svolto i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente e hanno sequestrato i mezzi, mentre Cotral ha avviato un'indagine interna.