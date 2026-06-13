Incidente tra due auto in zona Casalotti a Roma: sette feriti, tra cui cinque bambini

Un uomo e una donna con cinque bambini è il bilancio dell’incidente stradale a Casalotti ieri sera. Tutti i minori trasportati in codice rosso per dinamica, non gravi.

Un incidente stradale è avvenuto in via della Maglianella in zona Casalotti a Roma. Il sinistro si è verificato nella serata di ieri, venerdì 12 giugno, nel quadrante Nord-Ovest della Capitale, all'entrata del Grande Raccordo Anulare. I vigili del fuoco hannno soccorso un uomo e donna, quest'ultima insieme a cinque bambini. A scontrarsi sono state due auto. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo Aurelio.

Secondo quanto ricostruito erano circa le ore 21.10. Due auto, una Volkswagen Touran da sette posti e un'Audi, si sono scontrate mentre percorrevano via della Maglianella all'altezza del civico 185, per cause non note e ancora in corso d'accertamento. Alla guida della Touran c'era una donna di quarantotto anni. Tutti i minori coinvolti nel sinistro viaggiavano a bordo della Touran, sono stati soccorsi e trasportati in ambulanza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Il codice è rosso per dinamica, ossia per il tipo di incidente e non per gravità delle lesioni. Da quanto si apprende le loro condizioni di salute non destano preoccupazione. Alla guida dell'Audi c'era invece un quarantacinquenne, che viaggiava senza passeggeri. I vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere della vettura, per poi consegnarlo alle cure del personale sanitario, che lo ha trasportato in ospedale in codice rosso. Entrambi i conducenti sono stati sottoposti ad accertamenti. Presenti sul posto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo Aurelio, che hanno svolto i rilievi di rito e hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto.