Va a trovare la sorella e muore a 41 anni in un incidente stradale: scontro fra auto e furgone sulla Verentana

Stava andando a fare visita alla sorella, quando ha perso il controllo dell’auto e si è schiantata contro un furgone: 41enne perde la vita travolta dal veicolo. Grave un’altra persona elitrasportata a Roma.

Tragico incidente nel Viterbese, sulla strada Verentana, nella tarda mattinata di oggi, lunedì 4 maggio 2026, verso le ore 12.30, dove un furgone e un'automobili si sono scontrati nei pressi di Capodimonte. Ad avere la peggio una donna di 41 anni residente a Sorano, in provincia di Grosseto, che aveva raggiunto il Viterbese per fare visita alla sorella, residente a Valentano, sul lago di Bolsena. Grave anche il conducente del furgone, elitrasportato al Gemelli.

L'incidente a pochi passi dal lago di Bolsena: morta una 41enne

I fatti risalgono alla tarda mattinata di oggi, dopo mezzogiorno. La quarantunenne, di origini dominicane, stava viaggiando lungo la strada Verentana quando ha perso il controllo della vettura a bordo della quale si trovava da sola ed è finita contro un furgone. L'impatto è stato violento: l'automobile si è ribaltata e ha intrappolato la donna che è stata estratta dal veicolo dai vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli non appena arrivati dopo che era scattato l'allarme. Per lei non c'è stato più niente da fare: era ormai senza vita. Grave anche il conducente del furgone.

L'arrivo dei soccorsi dopo l'incidente

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Gradoli, sono arrivati immediatamente anche i carabinieri della stazione locale, gli agenti della polizia locale di Capodimonte che hanno gestito la viabilità e il traffico in aumento: per rimuovere i veicoli dalla strada è stato necessario attendere alcune ore.

Inoltre hanno raggiunto il luogo dell'incidente anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 con due ambulanze. Sono stati proprio loro a precipitarsi verso la donna e a chiedere l'intervento dell'eliambulanza per l'altra persona rimasta gravemente ferita. Ogni tentativo di salvare la vita alla quarantunenne, però, si è rivelato vano.

Scontro fra auto e furgone: ferito anche il conducente del furgone, è grave

Oltre alla donna che ha perso la vita nello scontro, a riportare gravi ferite è stato anche il con ducente del furgone, un uomo di 60 anni residente a Pitigliano, anche lui nel Grossetano. Anche lui è rimasto intrappolato nel furgone ed è stato poi estratto dai vigili del fuoco dalle lamiere contorte del furgone. Gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 hanno provato a prestargli le prime cure, ma poco dopo è stato necessario trasportarlo in eliambulanza al policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove si trova ancora adesso.