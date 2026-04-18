Scontro fra camion e auto sul raccordo, code all’uscita per via della Magliana: due persone ferite nell’incidente

Schianto sul Grande Raccordo Anulare fra una Fiat 500 e un camion, all’altezza dell’uscita 30. Sul posto sono arrivati i soccorsi, traffico congestionato.

L’immagine dell’incidente, foto inviata da una lettrice a Fanpage.it.

Incidente questa mattina sul Grande Raccordo Anulare, all'altezza dell'uscita di via della Magliana, nella zona sud ovest. Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della polizia stradale e gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno preso in carico le persone rimaste coinvolte.

Lo schianto è avvenuto nella carreggiata esterna del raccordo, all'altezza dell'uscita della Magliana, per uno scontro fra camion e automobile: nell'impatto sono rimaste ferite due persone, fortunatamente non rischiano la vita.

La segnalazione a Fanpage.it: "Fermi in coda per un incidente sul raccordo"

A segnalare l'incidente è stata una lettrice rimasta bloccata in coda sul raccordo questa mattina, verso le 8.30. "Ho visto le sirene da lontano. Poi siamo rimasti bloccati in fila – spiega una lettrice a Fanpage.it – Sono rimasta bloccata in coda per un po', completamente ferma. Per oltrepassare l'area in cui è avvenuto l'incidente ci ho impiegato diversi minuti: gli agenti invitavano a rallentare e a passare in una sola corsia, per permettere i soccorsi".

Anche trascorsa più di mezz'ora dall'incidente, il traffico continua ad essere maggiore rispetto al solito, particolarmente congestionato nel tratto che costeggia l'hotel Sheraton fino all'uscita 30.

La dinamica dell'incidente

Non è chiaro ciò che sia successo. Sicuramente l'impatto, come mostra l'immagine di apertura dell'articolo, deve essere stato piuttosto violento. L'automobile coinvolta, una Fiat Cinquecento, ha riportato diversi danni sia sulla parte posteriore del veicolo, dove presumibilmente è avvenuto l‘impatto anche con il guard rail, sia su quella anteriore, dopo essersi scontrata contro il camion.

Due le persone rimaste ferite nello scontro: un uomo di 60 anni in codice verde per un trauma lombare e un altro, cinquantenne, che si trova in condizioni più gravi: accolto in pronto soccorso dell'ospedale San Camillo con un codice giallo, ha riportato trauma cranico, trauma mandibolare e trauma rachide.

L'arrivo dei soccorsi sul Grande Raccordo Anulare

L'allarme deve essere scattato immediatamente. Sul posto sono subito arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno preso in carico le persone rimaste coinvolte nello schianto e gli agenti della polizia stradale di Roma che hanno svolto, come di consueto, i rilievi del caso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. Oltre a queste operazioni, gli agenti si sono occupati anche della gestione della viabilità del tratto interessato, uno fra i più regolarmente trafficati del raccordo.

Articolo in aggiornamento