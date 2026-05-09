Scontro tra due vetture sul Grande Raccordo Anulare: auto in fiamme, morto il 27enne Riccardo Giorgini

Questa notte due auto si sono scontrate sul Grande Raccordo Anulare: un’auto si è incendiata, una persona è morta. Si tratta del 27enne Riccardo Giorgini.

Un ragazzo di 27 anni, Riccardo Giorgini, è morto questa notte in un incidente stradale avvenuto all'altezza del chilometro 11,400 del Grande Raccordo Anulare a Roma. Il giovane, originario di Cantalupo in Sabina, è deceduto in ospedale poco dopo lo schianto. Secondo le prime informazioni, a scontrarsi sono stati due mezzi nella galleria, uno dei quali ha preso fuoco. Per Giorgini, soccorso in condizioni disperate, non c'è stato purtroppo nulla da fare: nonostante gli sforzi dei medici, è deceduto a causa delle gravissime ferite riportare nell'incidente.

Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono arrivati gli operatori Anas e gli agenti della Polizia Stradale. Le indagini sono tuttora in corso, non è al momento chiaro come abbiano fatto i mezzi a scontrarsi. Sul caso, come da prassi, sarà aperto un fascicolo per omicidio stradale.

"Con profondo dolore, tutta la società ASD Selci Calcio si stringe attorno alla famiglia Giorgini per la prematura scomparsa di Riccardo Giorgini, nostro tesserato e secondo portiere della scorsa stagione.In questo momento di grande tristezza, la società ha deciso di NON disputare la partita di campionato in programma oggi a Magliano, in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia – si legge in una nota. – La società comunica inoltre che la maglia numero 12 verrà ritirata in segno di rispetto, per ricordare Riccardo e il suo legame con questi colori. Ciao Riccardo. Non ti dimenticheremo".

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Quello di stanotte non è stato l'unico incidente sul Grande Raccordo Anulare. Stamattina quattro veicoli si sono scontrati all'altezza del km 54,100, causando traffico e lunghe code sulla Pontina.