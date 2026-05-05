Scontro tra moto e auto sul Grande Raccordo Anulare: la vittima è il 40enne Tiziano Trifelli

Tiziano Trifelli è il ragazzo morto ieri in un incidente sul Grande Raccordo Anulare, all’altezza dello svincolo per Tuscolana. Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Si chiamava Tiziano Trifelli l'uomo morto in un incidente stradale avvenuto ieri nel pomeriggio di ieri sul Grande Raccordo Anulare di Roma. La vittima è deceduta allo svincolo per Tuscolana, vicino a dove è morta anche la guardia giurata Antony Josue, scesa dall'auto per soccorrere i feriti in una Fiat 500 coinvolta in un altro incidente. Per Trifelli, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nello schianto.

Secondo una prima ricostruzione del sinistro effettuata dalla polizia stradale, Tiziano Trifelli stava viaggiando sulla sua moto Ducati in corsia di sorpasso quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con una Mercedes guidata da un 28enne. Per Trifelli l'impatto è stato devastante: il giovane è volato dalla moto, cadendo a 200 metri di distanza. Il casco si è sfilato e lui è morto sul colpo: nonostante l'intervento tempestivo del personale sanitario del 118, gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul caso, come da prassi, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. Il conducente dell'auto coinvolta nello schianto sarà sottoposto ai test di routine per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga, e sarà ascoltato per fornire la sua versione sulla dinamica del sinistro.

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Sconvolte le persone che hanno assistito alla scena e che nulla hanno potuto fare per aiutare il ragazzo, se non arrestare la corsa dei propri veicoli per non investirlo. Il 28enne alla guida della Mercedes non ha riportato ferite ma è sotto shock per l'accaduto. Dopo il sinistro è stato accompagnato in ospedale per i test di rito.