Grande Raccordo Anulare di Roma chiuso per auto in fiamme, traffico e code all’altezza Cassia

Un’auto è in fiamme all’altezza del chilometro 13 del Grande Raccordo Anulare di Roma, che è stato chiuso, poi riaperto. Traffico e code all’altezza di via Cassia.

Traffico sul Grande Raccordo Anulare

Aggiornamento: Il Grande Raccordo Anulare di Roma è stato riaperto lungo entrambi i sensi di marcia. Il Grande Raccordo Anulare di Roma è chiuso temporaneamente all'altezza di via Cassia lungo entrambe le direzioni per un'auto in fiamme. È successo intorno alle ore 19 di oggi, mercoledì 22 aprile. Il Grande Raccordo Anulare di Roma è stato poi riaperto al traffico in entrambe le direzioni. In carreggiata interna è provvisoriamente attivo il restringimento con transito indirizzato sulla corsia di sorpasso.

Chiuso il Raccordo, traffico e code altezza via Cassia

Nel tardo pomeriggio lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma allo svincolo per via Cassia si sono formate lunghe code. Gli automobilisti di passaggio hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per un'auto in fiamme all'altezza del chilometro 13. Sul posto ricevuta la segnalazione sono giunti i pompieri del Comando provinciale di Roma, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo.

Presenti anche gli agenti della polizia stradale per la gestione della viabilità e il personale Anas. Si registrano code in carreggiata interna a partire dall'uscita di Selva Candida al chilometro 8,500 e in carreggiata esterna da Cassia bis al chilometro 16,500. "Vigili del fuoco, Anas e forze dell'ordine stanno gestendo l'emergenza e la circolazione verrà ripristinata nel più breve tempo possibile". Nel frattempo si raccomanda agli automobilisti in transito lungo il tratto interessato di fare attenzione.