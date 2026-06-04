Incendio sul Grande Raccordo Anulare di Roma, in fiamme le barriere antisuono tra Laurentina e via del Mare

L’incendio ha avvolto le barriere antisuono all’altezza del chilometro 56,7 del Gra. Il rogo all’altezza del chilometro 56,7. Una carreggiata è stata chiusa al traffico e si registrano code tra le uscite Laurentina e via del Mare.

Le fiamme avvolgono le barriere antisuono (dal gruppo Facebook "I pendolari della Pontina")

Le barriere antisuono in fiamme e una densa colonna di fumo nero nel cielo. A questo hanno assistito, nel pomeriggio di oggi giovedì 4 giugno, gli automobilisti in transito sull'arteria tangenziale più importante della Capitale, il Grande raccordo anulare. L'incendio si è sviluppato all'altezza del chilometro 56,7 poco dopo le 14 ed è stato visibile anche dalle zone limitrofe a quel tratto dell'A90, visto lo sviluppo verticale del rogo che ha attaccato le barriere. Il fuoco, alimentato dal forte vento, è partito da alcune sterpaglie a bordo strada, ma al momento è stato domato e la situazione è sotto controllo. L'origine dell'innesco è sconosciuta.

I disagi alla circolazione sono stati minimi, con la carreggiata in direzione sud chiusa per pochissimi minuti tra le uscite Laurentina e via del Mare: giusto il tempo di consentire l'intervento dell'autobotte dei vigili del fuoco. Sul posto, infatti, sono arrivati gli uomini della squadra 11A del Distaccamento Eur che, oltre all'omonima zona e al Gra meridionale, copre anche Torrino, Mostacciano, Spinaceto, Vallerano e i quartieri lungo la direttrice di via Cristoforo Colombo. Il tratto ha riaperto in tempi record e fortunatamente non ci si sono stati feriti. L'operazione di spegnimento, condotta dai pompieri, è stata coadiuvata anche dal personale dell'Anas e della polizia stradale, accorsi sul luogo dell'incendio dopo le diverse segnalazioni.

Molti tra quelli che erano in auto in quel momento e hanno visto le fiamme, hanno composto allarmati i diversi numeri di emergenza. Attualmente non si registrano rallentamenti alla viabilità, come visibile anche sul portale Luceverde.