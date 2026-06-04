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Incendio sul Grande Raccordo Anulare di Roma, in fiamme le barriere antisuono tra Laurentina e via del Mare

L’incendio ha avvolto le barriere antisuono all’altezza del chilometro 56,7 del Gra. Il rogo all’altezza del chilometro 56,7. Una carreggiata è stata chiusa al traffico e si registrano code tra le uscite Laurentina e via del Mare.
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A cura di Roberto Abela
Le fiamme avvolgono le barriere antisuono (dal gruppo Facebook "I pendolari della Pontina")
Le fiamme avvolgono le barriere antisuono (dal gruppo Facebook "I pendolari della Pontina")

Le barriere antisuono in fiamme e una densa colonna di fumo nero nel cielo. A questo hanno assistito, nel pomeriggio di oggi giovedì 4 giugno, gli automobilisti in transito sull'arteria tangenziale più importante della Capitale, il Grande raccordo anulare. L'incendio si è sviluppato all'altezza del chilometro 56,7 poco dopo le 14 ed è stato visibile anche dalle zone limitrofe a quel tratto dell'A90, visto lo sviluppo verticale del rogo che ha attaccato le barriere. Il fuoco, alimentato dal forte vento, è partito da alcune sterpaglie a bordo strada, ma al momento è stato domato e la situazione è sotto controllo. L'origine dell'innesco è sconosciuta.

I disagi alla circolazione sono stati minimi, con la carreggiata in direzione sud chiusa per pochissimi minuti tra le uscite Laurentina e via del Mare: giusto il tempo di consentire l'intervento dell'autobotte dei vigili del fuoco. Sul posto, infatti, sono arrivati gli uomini della squadra 11A del Distaccamento Eur che, oltre all'omonima zona e al Gra meridionale, copre anche Torrino, Mostacciano, Spinaceto, Vallerano e i quartieri lungo la direttrice di via Cristoforo Colombo. Il tratto ha riaperto in tempi record e fortunatamente non ci si sono stati feriti. L'operazione di spegnimento, condotta dai pompieri, è stata coadiuvata anche dal personale dell'Anas e della polizia stradale, accorsi sul luogo dell'incendio dopo le diverse segnalazioni.

Molti tra quelli che erano in auto in quel momento e hanno visto le fiamme, hanno composto allarmati i diversi numeri di emergenza. Attualmente non si registrano rallentamenti alla viabilità, come visibile anche sul portale Luceverde.

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