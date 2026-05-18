Incidente sulla Roma-Fiumicino: traffico e code chilometriche verso la Capitale e Ostia oggi

Incidente lungo la Roma-Fiumicino: code chilometriche e traffico in tilt verso Ostia e la Capitale oggi, lunedì 18 maggio 2026.

Un maxi tamponamento lungo la Roma-Fiumicino, nel tratto compreso tra l'aeroporto e l'allacciamento dell'autostrada A12 Roma-Civitavecchia, ha mandato in tilt il traffico nel pomeriggio di oggi. Lo scontro è avvenuto poco prima dell'uscita per la Roma-Civitavecchia ed è scattato immediatamente l'allarme. Sul posto sono arrivati i soccorsi e gli agenti della Polizia Stradale che hanno chiuso la strada al traffico per permettere l'afflusso degli operatori sanitari, svolgere i rilievi e mettere in sicurezza l'area.

Traffico in tilt sulla Roma-Fiumicino: maxi tamponamento

Non è chiaro cosa sia successo verso la metà del pomeriggio di oggi, lunedì 18 maggio 2026, verso le ore 16. Diverse automobili sono rimaste coinvolte nello scontro, un maxi tamponamento avvenuto lungo la Roma-Fiumicino. La circolazione è rimasta bloccata a lungo sia in direzione Roma che in direzione Ostia.

Traffico in tilt sulla Roma-Fiumicino: le vie alternative

Sarebbero diverse le persone rimaste ferite nello schianto, ma non si conoscono le loro condizioni. Pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico verso e dal litorale romano verso la città. Il suggerimento è quello di passare per la via Portuense o la via del Mare come alternativa.

L'arrivo dei soccorsi: traffico tornato alla normalità

Non appena scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Stradale e gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi alle persone ferite, il numero delle quali ancora non è noto, come si legge su Canale Dieci. Dopo lo scontro si sono presto formate code chilometriche, sia in direzione Roma che in direzione Ostia, dove il traffico è rimasto bloccato per circa un paio d'ore fino a quando, grazie all'intervento degli agenti, la situazione è stata ripristinata e il traffico è tornato alla normalità.

Articolo in aggiornamento