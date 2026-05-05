Roma, incidente sul Gra durante un inseguimento: coinvolti quattro veicoli, traffico bloccato

Scontro sulla carreggiata esterna tra Casal del Marmo e Boccea. Sul posto 118 e Anas, si circola su una sola corsia. Code e disagi in direzione Aurelia.

Lo svincolo del Grande Raccordo Anulare per Casal del Marmo (da Google Maps)

Quattro veicoli coinvolti in un incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma durante un inseguimento delle forze dell’ordine. È accaduto oggi, martedì 5 maggio, lungo la carreggiata esterna all’altezza del chilometro 4,4, poco distante dello svincolo per Casal del Marmo. Al momento il traffico è molto rallentato in direzione Aurelia.

L'incidente sul Gra durante un inseguimento

Secondo le prime informazioni, lo scontro si è verificato mentre era in corso un inseguimento. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma l’impatto ha coinvolto quattro mezzi nel tratto fra gli svincoli per Casale del Marmo e Boccea, causando forti ripercussioni sulla circolazione.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare assistenza e il personale dell’Anas per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

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Traffico rallentato sulla corsia esterna

Pesanti i disagi per gli automobilisti. Il traffico risulta rallentato lungo la carreggiata esterna, dove la circolazione è temporaneamente consentita solo sulla corsia di marcia lenta. Lunghe code si stanno formando nel tratto interessato dall’incidente in particolare verso la strada statale 1 Aurelia.

Un nuovo incidente sul Raccordo. Negli scorsi giorni si sono verificati due mortali sull'autostrada A90. Domenica 3 maggio il 34enne Antony Josua è stato travolto mentre prestava soccorso ai passeggeri di un'auto ribaltata all'altezza dello svincolo per la Tuscolana. Il giorno successivo, nello stesso tratto, il motociclista Tiziano Trifelli è deceduto dopo essersi scontrato contro una Mercedes.