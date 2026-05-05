Roma, incidente sul Gra durante un inseguimento: coinvolti quattro veicoli, traffico bloccato
Quattro veicoli coinvolti in un incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma durante un inseguimento delle forze dell’ordine. È accaduto oggi, martedì 5 maggio, lungo la carreggiata esterna all’altezza del chilometro 4,4, poco distante dello svincolo per Casal del Marmo. Al momento il traffico è molto rallentato in direzione Aurelia.
L'incidente sul Gra durante un inseguimento
Secondo le prime informazioni, lo scontro si è verificato mentre era in corso un inseguimento. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma l’impatto ha coinvolto quattro mezzi nel tratto fra gli svincoli per Casale del Marmo e Boccea, causando forti ripercussioni sulla circolazione.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare assistenza e il personale dell’Anas per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.
Traffico rallentato sulla corsia esterna
Pesanti i disagi per gli automobilisti. Il traffico risulta rallentato lungo la carreggiata esterna, dove la circolazione è temporaneamente consentita solo sulla corsia di marcia lenta. Lunghe code si stanno formando nel tratto interessato dall’incidente in particolare verso la strada statale 1 Aurelia.
Un nuovo incidente sul Raccordo. Negli scorsi giorni si sono verificati due mortali sull'autostrada A90. Domenica 3 maggio il 34enne Antony Josua è stato travolto mentre prestava soccorso ai passeggeri di un'auto ribaltata all'altezza dello svincolo per la Tuscolana. Il giorno successivo, nello stesso tratto, il motociclista Tiziano Trifelli è deceduto dopo essersi scontrato contro una Mercedes.