Guida contromano ubriaca sulla Pontina a Roma e urta quattro automobili: alcol 4 volte superiore ai limiti

Stava viaggiando contromano a Roma, lungo la via Pontina: una donna ubriaca al volante ha causato 5 incidente, poi è stata bloccata.

L’intervento della polizia locale di Roma Capitale sulla via Pontina.

Attimi di paura lungo la via Pontina a Roma, dove una donna che si è seduta ubriaca al volante ha provocato un incidente schiantandosi contro quattro macchine. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. I fatti sono avvenuti ieri sera, giovedì 9 aprile 2026, in prossimità di Castel Romano, lungo la via Pontina, verso le ore 22.

La corsa della Fiat 500 a Roma

Verso quell'ora un'automobile Fiat 500 ha imboccato contromano la carreggiata in direzione Roma, percorrendola contromano, verso Pomezia. La folle corsa contromano della macchina, guidata da una ventisettenne, ha causato una situazione di estremo e imminente pericolo: l'auto ha urtato quattro veicoli. Sarebbe potuta essere una tragedia.

L'intervento sulla Pontina della polizia locale di Roma Capitale

Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) con supporto di altre unità del IX Gruppo Eur e GPIT che sono riusciti ad evitare il peggio: il personale ha, infatti, subito disposto la chiusura del traffico sulla Pontina impedendo l’ingresso di altri veicoli nella traiettoria della vettura contromano e scongiurando ulteriori impatti, con automobili e moto costrette a procedere facendo slalom per cercare di evitare l'automobile.

Leggi anche Guida contromano ubriaca sulla Pontina a Roma e urta quattro automobili

In questo modo, una seconda pattuglia è intervenuta con prontezza, riuscendo a intercettare e fermare la Fiat 500 in breve tempo e riuscendo, soprattutto, ad evitare conseguenze potenzialmente drammatiche.

La donna al volante ubriaca: alcool 4 volte superiore ai limiti

Gli agenti sono riusciti a bloccare la donna soltanto al chilometro 22.550, grazie anche alla presenza di un tir che l'avrebbe costretta a fermarsi.

Una volta bloccata, la ventisettenne è stata sottoposta dagli agenti all'etilometro: stava guidando ubriaca, con un valore 4 volte superiore a quello consentito. Per questa ragione nei suoi confronti è stata immediatamente sporta denuncia per guida in stato di ebbrezza, mentre l'automobile è stata prontamente posta sotto sequestro. "Questo episodio ci ricorda ancora una volta come la Polizia Locale costituisca la presenza prevalente nei territori della metropoli. Per questo chiediamo ancora una volta un'equiparazione contrattuale di tutele, strumenti e status giuridico con i colleghi delle forze statali", è stato il commento all'indomani dei fatti di Marco Milani, del SULPL, Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale.