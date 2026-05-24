Schianto fra due auto a Cassino, dopo tre giorni di agonia muore Giuseppe Savelli

Incidente stradale a Cassino, dopo tre giorni di agonia muore Giuseppe Savelli: era rimasto gravemente ferito.

Si chiamava Giuseppe Savelli l'uomo rimasto gravemente ferito in un incidente in via Sferracavalli a Cassino avvenuto lo scorso venerdì. L'allarme, non appena avvenuto il sinistro, è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i soccorritori. Oltre agli agenti della polizia locale, sono arrivati anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati verso l'uomo prestandogli le prime cure: le ferite riportate erano talmente gravi che è stato necessario trasferirlo in una struttura ospedaliera. È lì che Savelli, dopo tre giorni di agonia, ha perso la vita questa mattina. Aveva 82 anni.

L'incidente a Cassino: morto Giuseppe Savelli dopo tre giorni di agonia

Lo schianto si è verificato lo scorso venerdì, intorno alle ore 8.30. A scontrarsi una Fiat Panda, al cu volante si trovava proprio Giuseppe Savelli e una Lancia Ypsilon guidata da una ragazza di Cassino. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato all'incidente e a causare il forte impatto. Gli agenti, una volta sul posto, hanno iniziato a gestire la viabilità del luogo e a svolgere i rilievi di rito. Sono stati loro a porre sotto sequestro i due veicoli rimasti coinvolti nell'incidente.

L'allarme è scattato immediatamente: l'uomo è stato prima preso in carico dagli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che lo hanno portato nell'ospedale Santa Scolastica di Cassino da dove, però, a causa della gravità delle ferite riportate è stato trasferito verso la Capitale.

Giuseppe Savelli muore a 82 anni dopo un incidente a Cassino

A Roma è stato accolto in una struttura per curare l'importante trauma cranico riportato nel sinistro. A nulla, però, è valso il trasferimento in elisoccorso verso la Capitale: per l'uomo, un ottantaduenne, non c'è stato niente da fare. Dopo tre giorni di agonia nella clinica romana ha perso la vita, questa mattina. Dolore e cordoglio per l'intera comunità di Sant'Elia Fiumerapido di dove era originario Savelli e dove suo padre aveva lavorato a lungo per il Comune.