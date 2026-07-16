Schianto fra auto e moto in via Nomentana, morto il centauro: aveva 29 anni

Stavano viaggiando lungo via Nomentana, quando si sono scontrati: uno viaggiava a bordo di un’auto, l’altro du una motocicletta. Ad avere la peggio il 29enne Francesco Carabeo.

Terribile incidente a Roma nella serata di ieri, mercoledì 15 luglio 2026, quando un'automobile e una moto si sono schiantate l'una contro l'altra lungo via Nomentana, nel ratto fuori il Grande Raccordo Anulare, all'altezza del civico 1218. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e gli operatori sanitari del 118 che si sono precipitati verso il centauro a terra. Per lui, però, non c'è stato niente da fare: è morto sul posto. La vittima è Francesco Carabeo, aveva 29 anni.

Lo scontro in via Nomentana: morto un 29enne

I fatti, come anticipato, sono avvenuti ieri sera, quando un'automobile, una Dacia Duster e una motocicletta GasGas 700 si sono scontrata all'altezza del civico 1218 in via Nomentana, nel tratto esterno al Grande Raccordo Anulare. L'allarme è scattato immediatamente: sul posto sono arrivati gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale, oltre agli operatori del pronto soccorso sanitario del 118.

Non è chiaro cosa sia successo esattamente. Una volta raggiunto il luogo dello scontro gli agenti hanno iniziato a svolgere i rilievi di rito per cercare di chiarire l'esatta dinamica dello scontro. Dai primi accertamenti eseguiti, gli agenti ipotizzano che entrambi i mezzi stessero percorrendo via Nomentana, dal centro in direzione fuori Roma quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati. Le verifiche sono ancora in corso in queste ore per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.

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Una volta raggiunto il luogo dello scontro, gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 si sono precipitati verso il motociclista a terra. Si tratta di un ventinovenne italiano che è deceduto sul posto. Alla guida dell'automobile, invece, si trovava un uomo di 61 anni. Dopo il terribile schianto è stato trasferito immediatamente all'azienda ospedaliera Sant'Andrea, che affaccia sul Grande Raccolto Anulare per le cure del caso e gli accertamenti di rito.