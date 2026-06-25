Schianto tra auto e scooter in via Portuense a Roma: morto un motociclista di 41 anni

Il grave incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 giugno all’altezza del civico 1052 di via Portuense. Inutili i tentativi di rianimazione del centauro, indaga la polizia locale.

Un uomo di 41 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 24 giugno, in via Portuense a Roma. La vittima, un cittadino pakistano, era alla guida di uno scooter Honda SH125 quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un'auto all'altezza del civico 1052. Inutili i tentativi di rianimazione del personale del 118.

L'incidente su via Portuense vicino Casetta Mattei

L'incidente è avvenuto nel quadrante sud-ovest della Capitale, oltre il Grande Raccordo Anulare, in una zona agricola nei pressi di Casetta Mattei. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, nello scontro sono rimasti coinvolti una Suzuki Alto e lo scooter guidato dal 41enne ma resta da chiarire nel dettaglio la dinamica.

Le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime. I sanitari intervenuti sul posto hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare ed è morto sul luogo dell'incidente. Il conducente dell'automobile, un italiano di 64 anni, è stato invece medicato sul posto e successivamente accompagnato all'ospedale San Camillo per gli accertamenti previsti dalla legge fra cui l'esame tossicologico di rito.

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L'intervento della polizia locale per la messa in sicurezza

Sul luogo dell'incidente sono intervenute le pattuglie dell'XI Gruppo Marconi della polizia locale di Roma Capitale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio degli investigatori. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la messa in sicurezza dell'area, il tratto di via Portuense interessato dal sinistro è stato temporaneamente chiuso al traffico, con l'intervento di ulteriori pattuglie dei caschi bianchi.