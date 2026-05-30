È Riccardo Albertoni il motociclista 22enne morto nell’incidente su via Ostiense a Roma

Riccardo Albertoni, motociclista di 22 anni residente nel Municipio IX e diplomato al liceo Cannizzaro, ha perso la vita nello schianto tra la sua Kawasaki e un’auto su via Ostiense.

Riccardo Albertoni (Foto da Facebook)

Si chiamava Riccardo Albertoni il ragazzo di 22 anni morto nel pomeriggio di ieri, venerdì 29 maggio, in un tragico incidente stradale su via Ostiense a Roma. Il giovane si trovava in sella alla sua moto, una Kawasaki Z500, quando si è scontrato contro un'automobile all'altezza della fermata Eur-Magliana della Metro B. Per lui l'impatto è stato violentissimo e i soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Chi era Riccardo Albertoni, morto su via Ostiense a Roma

Non è chiaro dove fosse diretto, ma Riccardo Albertoni era residente nel Municipio IX di Roma, lo stesso dove ha tragicamente perso la vita. Aveva anche frequentato il liceo scientifico della zona, lo Stanislao Cannizzaro di via dell'Oceano Indiano. Lascia il padre, la madre e una sorella.

L'incidente nel pomeriggio di venerdì 29 maggio

L'incidente in cui è morto il 22enne è avvenuto nel quadrante sud della Capitale nel pomeriggio di venerdì 29 maggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per il giovane motociclista non c'è stato nulla da fare. È invece rimasta ferita la donna di 34 anni che si trovava alla guida della Toyota Yaris contro cui si è scontrato Albertoni. Le condizioni della donna non sono gravi: è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Camillo, dove sarà sottoposta agli accertamenti tossicologici e alcolemici previsti in questi casi.

Per consentire i soccorsi e ed eseguire i rilievi tecnici necessari a ricostruire l'esatta dinamica dello scontro, sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti del IX Gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale. Le verifiche sono tuttora in corso per accertare le cause dello schianto e le eventuali responsabilità di questa nuova terribile morte sulle strade della città.