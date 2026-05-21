Incidente in moto fra Viterbo e Orte: sequestrato il tratto di strada in cui è morto Riccardo Delle Monache

A seguito della morte di Riccardo Delle Monache, dopo un incidente in moto nel Viterbese, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Riccardo Delle Monache.

Riccardo Delle Monache è morto in un incidente in moto avvenuto nella serata di sabato 9 maggio, verso le ore 20, all'altezza del chilometro 56 della statale 675 Umbro-Laziale, nel tratto che da Viterbo nord porta a Bagnaia in direzione Orte.

Viveva a Soriano nel Cimino, nel Viterbese, e aveva 42 anni. Quando è avvenuto il terribile incidente, che per lui si è rivelato fatale, stava viaggiando in sella alla sua Ducati, quando ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro un furgone. È finito sull'asfalto, privo di vita: ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano, per lui non c'è stato niente da fare. A quasi due settimane dai fatti, è stato sequestrato il tratto di strada in cui ha perso la vita, dopo che erano già stati posti sotto sequestro anche la moto e il furgone: si indaga per omicidio stradale, al momento non ci sono persone iscritte al registro degli indagati.

Tratto di superstrada sotto sequestro: 400 metri

Per quanto accaduto sta indagando la polizia stradale. Per permettere ulteriori accertamenti, la sostituta procuratrice Francesca Proietti ha firmato il provvedimento che prevede il sequestro della superstrada verso Orte, nella corsia di destra, dal chilometro 56,200 al 55,800, dove sono stati posizionati i cartelli per interdire la viabilità nel tratto interessato. Segnalati il restringimento della carreggiata sinistra, con aggiunta del limite di velocità diminuito a 50 chilometri orari e il divieto di sorpasso.

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Il sequestro del tratto di strada riguarda un tratto un po' più lungo rispetto a quello in cui è avvenuto l'incidente: questo permetterà di svolgere ulteriori accertamenti e cercare di ricostruire al meglio la dinamica dello scontro.

Lavori per rifare il manto stradale: "Era in condizioni pessime"

Non appena appreso dell'incidente, molti automobilisti che ogni giorno si trovano a coprire quel tratto di strada hanno puntato il dito sul manto stradale che, a loro avviso, si sarebbe trovato in pessime condizioni. Un'ipotesi che potrebbe anche rivelarsi valida: Anas ha già annunciato che, una volta completati i lavori presso lo svincolo Faul Bagni, organizzerà nuovi interventi proprio per rinnovare il manto stradale che comprendono anche il tratto dell'incidente in cui ha perso la vita Delle Monache.

Nel frattempo, come succede sempre in questi casi, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale contro ignoti: non ci sono indagati ma continuano gli accertamenti a riguardo per cercare di ricostruire con il maggior numero di dettagli cosa sia accaduto nella serata di sabato 9 maggio.