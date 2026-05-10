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Si schianta con la moto fra Viterbo e Bagnaia, morto il 42enne Riccardo Delle Monache

Il 42enne si è schiantato con la sua Ducati sulla statale 675 tra Viterbo e Bagnaia. Lunghe code verso Orte, polemiche sulle condizioni dell’asfalto.
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A cura di Francesco Esposito
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Riccardo Delle Monache
Riccardo Delle Monache

Un uomo di 42 anni ha perso la vita nella serata di sabato 9 maggio in un grave incidente avvenuto lungo la superstrada a Viterbo. La vittima è Riccardo Delle Monache, artigiano e agricoltore molto conosciuto in città. Lo schianto si è verificato sulla statale 675, al chilometro 56, nel tratto compreso tra la zona nord del capoluogo e Bagnaia, provocando pesanti disagi alla circolazione in direzione Orte.

L'incidente sulla statale 675

Secondo una prima ricostruzione, Delle Monache viaggiava in sella alla sua Ducati rossa e nera quando, poco dopo l’ora di cena, avrebbe perso il controllo della moto andando a impattare contro un furgone che lo precedeva. Dopo l’urto il 42enne è stato sbalzato violentemente sull’asfalto. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

L’impatto è stato devastante e la moto è rimasta completamente distrutta. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimare il motociclista direttamente sulla carreggiata, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica del sinistro e gestire la viabilità.

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La viabilità e le polemiche per la condizione della strada

Nelle ore successive all’incidente il traffico sulla superstrada è andato in tilt. La carreggiata in direzione Orte è rimasta bloccata a lungo e si sono formate code per chilometri. Molti automobilisti sono rimasti fermi nelle proprie vetture per ore, tra freddo e buio. Secondo alcune testimonianze, qualcuno avrebbe anche tentato manovre contromano per uscire dall’ingorgo.

Sui social, intanto, in molti hanno sollevato polemiche sulle condizioni del manto stradale della statale 675, descritto come dissestato e particolarmente pericoloso per chi viaggia in moto. C’è chi parla di avvallamenti e tratti difficili da percorrere su due ruote. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali su un eventuale collegamento tra lo stato della carreggiata e l’incidente costato la vita a Delle Monache.

Chi era Riccardo Delle Monache

La notizia della morte del 42enne ha colpito profondamente il Viterbese. Delle Monache era conosciuto per il suo lavoro nella lavorazione di pelle e cuoio, ma anche per la passione per i cavalli, le moto e i pastori tedeschi. Era inoltre molto legato al mondo delle rievocazioni storiche e aveva partecipato come cavaliere al Palio e alla Giostra degli anelli di Soriano nel Cimino, vincendo con la contrada San Giorgio nelle edizioni del 2007 e del 2010.

Foto da Sagra delle castagne – Soriano nel Cimino
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