Perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail: morto Andrea Antico, 51enne di Marino

Andrea Antico (foto da Facebook)

Ha perso il controllo della moto ed è finito contro il guardrail: è morto così Andrea Antico, 51 anni, residente a Marino. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 26 aprile lungo la strada statale 5, nel territorio di Castel di Ieri, in provincia dell’Aquila. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo e i soccorsi si sono rivelati inutili.

Andrea Antico, morto durante un'escursione in moto con gli amici

Antico, agente di commercio e appassionato di moto, era uscito per una gita con quattro amici. Una giornata attesa da tempo, favorita dal bel tempo dopo settimane di freddo, che però si è trasformata in tragedia durante il viaggio di ritorno.

Secondo una prima ricostruzione, il 51enne avrebbe perso il controllo della sua Ducati mentre percorreva un tratto della statale, andando a schiantarsi contro il guardrail. A raccontare l’accaduto ai carabinieri sono stati gli stessi compagni di escursione, che lo seguivano a breve distanza e hanno assistito all’incidente.

Non è stata disposta l'autopsia

La procura di Sulmona ha disposto una ricognizione cadaverica e, sulla base degli elementi raccolti, ha deciso di non eseguire l’autopsia, restituendo la salma ai familiari per i funerali. Dalle prime testimonianze non emergerebbero responsabilità di terzi. Restano però da chiarire le cause della perdita di controllo: gli inquirenti stanno verificando se si sia trattato di un errore di guida, di una curva affrontata male, di velocità eccessiva o di un possibile malore. La moto è stata sequestrata e sarà sottoposta a una perizia per accertare eventuali problemi tecnici.

Solo il giorno prima, sabato 25, un altro cittadino laziale, Luca Rovatti di Castel Gandolfo, è morto in un incidente in moto in Abruzzo mentre percorreva la strada statale 17 in direzione Rieti.