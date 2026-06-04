Motociclista morto contro il guardrail in via Aurelia, l’appello dei familiari: “Cerchiamo testimoni”

I familiari di Angelo Scagnetti cercano testimoni dell’incidente in moto su via Aurelia a Santa Marinella in cui è morto.

Immagine di repertorio (iStock)

"Cerchiamo testimoni che hanno assistito all'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto Angelo, anche il più piccolo dettaglio potrebbe essere importante". È l'appello dei familiari di Scagnetti, il cinquantunenne morto in moto lungo via Aurelia nel Comune di Santa Marinella, vicino Roma. Il sinistro risale al pomeriggio di sabato scorso 30 maggio. Chiunque abbia visto qualcosa contatti i carabinieri.

"Cerchiamo testimoni dell'incidente"

Un appello pubblicato da un'amica di famiglia sui gruppi Facebook della cittadina, per chiedere, a chi abbia visto qualcosa, di aiutare gli investigatori a capire cosa sia successo. "Sto pubblicando questo messaggio a nome della famiglia del motociclista che ha tragicamente perso la vita nell'incidente avvenuto a Santa Marinella" si legge nel post. L'appello nel tentativo di raccogliere elementi utili. Il messaggio ha ricevuto tanti commenti e condivisioni.

"La famiglia di Angelo chiede gentilmente la collaborazione di chiunque sabato scorso, tra le ore 16 e le 16.30 circa, sia passato nella via dove si trova lo stabilimento Toscana lungo via Aurelia a Santa Marinella, e possa aver visto qualcosa o avere informazioni utili per comprendere meglio la dinamica dell'incidente".

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L'incidente in via Aurelia dove è morto Angelo Scagnetti

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente Angelo Scagnetti era in sella alla sua moto e stava percorrendo via Aurelia, sul litorale Nord dell provincia di Roma. Improvvisamente ha perso il controllo alla guida ed è finito contro il guardrai,l che costeggia la carreggiata all'altezza del chilometro 56,100. Il decesso è sopraggiunto sul posto, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Presenti il personale sanitario in ambulanza e i carabinieri.