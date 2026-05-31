Moto si schianta contro guardrail sulla via Aurelia, muore un motociclista di 51 anni

Incidente sull’Aurelia lungo il litorale romano: 51enne perde il controllo della moto e si schianta contro un guardrail. Morto sul colpo.

Incidente mortale ieri, sabato 30 maggio 2026, in provincia di Roma, nel comune di Santa Marinella dove, lungo la via Aurelia, la strada che porta verso il litorale nord della Capitale, un motociclista di 51 anni ha perso la vita. I fatti sono avvenuti nel corso del pomeriggio, all'altezza del chilometro 56,100, nei pressi della spiaggia libera della Toscana, spesso affollata durante la bella stagione.

Non è chiaro cosa sia successo: il cinquantunenne, secondo quanto emerso nelle prime ore dallo scontro, stava viaggiando in sella alla sua moto di grande cilindrata quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guardrail. Per lui non c'è stato niente da fare: ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano. È morto a 51 anni e viveva a Civitavecchia.

Cosa è successo ieri sull'Aurelia: la dinamica del sinistro

L'incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, lungo la via Aurelia, all'altezza del chilometro 56,100, nel territorio di Santa Marinella. Il cinquantunenne viaggiava in sella alla sua moto di grossa cilindrata quando deve aver perso il controllo del mezzo. Prima si è schiantato contro il guardrail che lo ha sbalzato. Il cinquantunenne è poi finito contro un palo. Nonostante indossasse il casco, l'impatto è stato violentissimo ed è morto sul colpo.

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L'arrivo degli operatori sanitari del 118

L'allarme è scattato immediatamente. A chiamare subito i soccorsi sono stati gli automobilisti che hanno assistito alla terribile scena. Sul posto sono subito arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 e le pattuglie dei carabinieri che hanno svolto i rilievi e gestito la viabilità. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118: era già morto, sul colpo, dopo l'impatto e per lui non c'è stato niente da fare.

Strada chiusa dopo l'incidente e traffico in tilt

Dopo il tragico incidente, i carabinieri hanno chiuso al traffico il tratto di strada interessato per consentire i soccorsi, i rilievi scientifici e, infine, la messa in sicurezza dell'intera zona dopo l'incidente. Quello in cui cui è avvenuto lo schianto è un tratto di strada già colpito da incidente di questo tipo: nel tratto compreso fra Ladispoli, Santa Severa e Civitavecchia sono numerosi gli incidenti che ogni anno, soprattutto nella stagione estiva quando è più trafficata, si contano lungo la via Aurelia.