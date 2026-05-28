Schianto fra furgone e moto a Fiumicino, muore un centauro di 42 anni: traffico in tilt

Schianto mortale tra una moto e un’automobile a Fiumicino, in via dell’Aeroporto all’incrocio con via Falzarego, in direzione di Ostia. Pesanti i disagi alla viabilità.

Uno schianto mortale in cui ha perso la vita un motociclista di 42 anni. È quanto è accaduto questa mattina alle 7.30 di giovedì 28 maggio, in via dell'Aeroporto, a Fiumicino. La strada è un'arteria nevralgica di collegamento del litorale con Roma e le altre città portuali. Anche se le circostanze sono tutte da chiarire, sembra che il decesso sia avvenuto a seguito dello scontro tra una moto Yamaha azzurra e un furgone Ford Transit, all'altezza con via Falzarego, in direzione di Ostia. L'automobilista è stato trasportato in codice giallo in ospedale, mentre sul posto è giunta per i rilievi la polizia locale. La viabilità è stata ripristinata anche si ci sono state pesanti ripercussioni sul traffico, con lunghe code tra la cittadina aeroportuale verso il ponte della Scafa, che segna il confine con l'altra località di mare sede del parco archeologico.

Un tamponamento fatale

La vittima è morta sul posto, nonostante i primi soccorsi prestati dagli automobilisti presenti e poi dal personale Ares 118, giunto in pochi minuti. Il 42enne era un infermiere dell'ospedale Grassi di Ostia e viaggiava proprio in direzione di Ostia quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe tamponato da dietro il furgone. A quel punto il centauro sarebbe stato sbalzato dalla sella, finendo sull'asfalto. La moto è andata completamente distrutta mentre l'altro mezzo ha riportato danni nella parte posteriore.

Pesanti ripercussioni sulla viabilità

Sul luogo sono arrivati anche gli agenti della polizia locale, che stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La zona è stata chiusa al traffico e ci sono stati disagi per circolazione anche in direzione di Ostia. Lunghe code di veicoli hanno interessato via dell'Aeroporto in direzione sud, uscendo da Fiumicino, ma anche le strade limitrofe come via Guido Calza, via del ponte di Tor Boacciana, parte di via Ostiense e via della Scafa con il relativo ponte.