Cavalli della parata imbizzarriti per strada sulla Colombo a Roma: quattro feriti e un agente a rischio

Cavalli della parata scappano al galoppo fra le auto in via Cristoforo Colombo: il bilancio di quanto accaduto a Roma, fra feriti, auto danneggiate e richiami ufficiali.

Screen da Tiktok dal video di Diego90.rocket.man

Quattro feriti, almeno un'automobile distrutta, un istruttore che rischia uno stop, come ha spiegato il comandante della Polizia Locale di Roma Capitale Mario De Sclavis. E tanta paura. Questo è il bilancio di quanto accaduto nella notte fra venerdì 29 e sabato 30 maggio a Roma quando alcuni cavalli arrivati nella Capitale, imbizzarriti, sono scappati e hanno attraversato al galoppo via Cristoforo Colombo, incrociandosi, in alcuni casi scontrandosi, con il traffico serale del weekend.

In totale sono stati 35 i cavalli a scappare: l'ultimo è stato recuperato soltanto all'alba di ieri davanti al santuario del Divino Amore dopo aver percorso contromano parte della grande arteria che dal centro città porta al litorale, a circa 14 chilometri dalle Terme di Caracalla dove si trovavano in attesa della parata.

Mentre si cerca ancora di chiarire cosa abbia portato i cavalli, pronti per lo svolgimento della parata del 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica di Roma, a scappare, si iniziano a contare i danni. Secondo le prime ipotesi a farli scappare imbizzarriti sarebbe stato il rumore dei fuochi d'artificio accesi da un gruppo di agenti della polizia locale di Roma Capitale accesi a circa 200 metri dai cavalli.

Cavalli scappano imbizzarriti sulla Colombo: 4 feriti

Sentendo scoppiare i fuochi d'artificio un primo cavallo è imbizzarrito. E gli esemplari accanto con lui. Alcuni hanno disarcionato i cavalieri che li montavano in quel momento, altri hanno iniziato a galoppare verso la strada con selle, spade e coperte. Ad avere la peggio, dopo essere state disarcionate, una militare di 22 anni originaria di Catanzaro ma di stanza a Roma, dell’8° Reggimento Lancieri di Montebello e una poliziotta di 28 di Taranto, del 4° Reggimento: la prima ha riportato la frattura di alcune costole e la perforazione di un polmone, mentre l'altra un trauma toracico e varie contusioni.

Oltre a loro due sono rimasti feriti un'altra ventiduenne, collega della militare e un soldato appena ventenne di Catania. I quattro sono stati prontamente trasportati in ospedale.

A riportare le ferite anche 15 dei 35 esemplari scappati in strada sulla Colombo, inseguiti sia da cavalieri in sella che dalle automobili della polizia locale di Roma Capitale, che li ha seguiti con le luci blu delle sirene accese, come mostrano anche diversi video girati per le strade dell'Eur, come quello da cui è stata tratta l'immagine in copertina di articolo.

Il comandante della Locale: "Chi ha sbagliato pagherà"

In breve tempo i carabinieri della compagnia di Roma Centro sono riusciti a risalire all'identità della persona che aveva acceso i fuochi d'artificio. Si tratterebbe di un agente del Gruppo pronto intervento traffico (Gpit). "Volevamo festeggiare le prove della parata, è colpa mia. Non volevo creare tutto questo scompiglio", avrebbe dichiarato l'ispettore, sulla quarantina, già denunciato nell'informativa di reato inviata dai carabinieri in Procura, incastrato da un video. Nel frattempo gli accertamenti continuano per verificare da dove siano arrivati i botti.

Sul caso non ha tardato a prendere la parola anche Mario De Sclavis, comandante generale dei vigili urbani di Roma. "Non appena accertate le responsabilità, renderemo provvedimenti, non soltanto nei confronti dell'agente che ha acceso i fuochi ma anche in quelli di chi era con lui. Lui aveva l'accendino in mano, ma altri lo hanno incoraggiato – ha spiegato a la Repubblica – Quattro sciocchi non possono infangare un corpo di 6.200 lavoratori. Non ho dormito tutta la notte. Ora spetta all'Ufficio disciplina decidere come agire".