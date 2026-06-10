Si schianta con la moto sull’Appia a 20 anni, domani i funerali di Lorenzo Casale a Fondi

Sono previsti per giovedì 11 giugno 2026 i funerali di Lorenzo Casale, il ventenne morto in un incidente in moto la scorsa settimana.

Lorenzo Casale.

Si tengono domani, giovedì 11 giugno 2026 i funerali di Lorenzo Casale, il ventenne morto nella notte fra venerdì 5 e sabato 6 giugno 2026 sulla via Appia a Monte San Biagio, in provincia di Latina. Il giovane stava viaggiando in sella alla sua moto, quando è avvenuto lo scontro con un'automobile che stava procedendo in direzione opposta, all'altezza del chilometro 114,900. Lo schianto frontale non gli ha lasciato scampo. È morto sul colpo a pochi chilometri da casa sua: a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione del giovane.

I funerali di Lorenzo Casale questo giovedì a Fondi

A meno di una settimana dall'addio a Lorenzo Casale, sono stati organizzati i funerali. Si terranno domani, giovedì 11 giugno, alle ore 11, nella chiesa di Santa Maria a Fondi, in provincia di Latina, a poco più di 5 chilometri da Monte San Biagio. La salma del ventenne partirà dal cimitero di Fondi e, dopo i funerali, sarà accompagnata all’impianto crematorio.

Il ricordo di Lorenzo: dagli amici all'università La Sapienza di Roma

Lorenzo Casale era uno studente di Ingegneria meccanica alla Sapienza. Appreso della sua tragica morte, è stato lo stesso ateneo, insieme alla Rettrice Antonella Polimeni, a ricordare il giovane con una nota pubblicata sui canali social dell'università.

"La comunità Sapienza tutta piange la scomparsa di Lorenzo, studente del secondo anno di Ingegneria meccanica e parte attiva del Sapienza Gladiators Racing Team – si legge nelle righe d'accompagnamento a una foto del giovane, in sella alla moto – Sono vicina ai suoi familiari, alle colleghe e ai colleghi, alle amiche e agli amici, ai compagni di studio e di squadra, a tutte le persone che gli hanno voluto bene e che oggi si trovano ad affrontare il dolore e il vuoto che una perdita così improvvisa lascia nelle nostre vite. Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari giungano il cordoglio e l'abbraccio dell'intera comunità Sapienza.

Oltre all'università, però, sono molte altre le persone che hanno deciso di dedicare al giovane qualche parola online. Fra loro anche esponenti delle istituzioni e della vita cittadina attiva di Monte San Biagio, a partire dal sindaco Federico Carnevale: "La comunità di Monte San Biagio si stringe attorno alla famiglia di Lorenzo Casale in questo momento di grande dolore.A loro giungano la mia vicinanza e le più sincere condoglianze", si legge.