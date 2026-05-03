Incidente sul Gra all’alba, si ferma a prestare soccorso e viene travolto: morto un 35enne

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Tragico incidente all'alba sul grande raccordo anulare di Roma, con un uomo di 35 anni che è morto mentre altre tre persone sono rimaste ferite anche se non in gravi condizioni. L'impatto è avvenuto intorno alle 5 del mattino di oggi, domenica 3 maggio, nelle carreggiata interna del Gra all'altezza dell'uscita per via Tuscolana, chilometro 40.700. Sembra che l'automobilista deceduto fosse sceso dalla macchina per prestare soccorso ai passeggeri di un'auto ribaltata, quando è stato travolto da un'altra vettura.

L'incidente all'altezza dello svincolo per la Tuscolana

La dinamica del sinistro, molto complessa, è ancora in corso di accertamento, ma, secondo le prime informazioni, si sarebbero verificati due incidenti separati in rapida successione. Un'auto, sembra in maniera autonoma, si è ribaltata lungo la carreggiata interna. A quel punto delle macchine si sarebbero fermate e un guidatore, il 35enne, sarebbe sceso per chiamare i soccorsi e aiutare i passeggeri dell'auto ribaltata. In quel momento è stato investito da un'altra vettura. Nonostante l'arrivo del personale sanitari del 118, per lui non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.

Nell'impatto sono rimaste ferite altre tre persone, estratte dalle lamiere grazie al lavoro dei vigili del fuoco. Per loro non sono state segnalate ferite gravi e sono stati trasportati in ospedale in codice giallo per ulteriori controlli. La polizia stradale ha eseguito i rilievi necessari alle indagini su cui lavorerà l'autorità giudiziaria.

Riaperto il transito sulla carreggiata interna

Per consentire in sicurezza i lavori dei soccorsi il transito sull'A90 è stato limitato a una sola corsia in entrambe le direzioni, rallentando molto il traffico nel tratto tra lo svincolo per la Tuscolana e quello per l'Appia. Dalle 9.30 circa le operazioni sono ultimate e la strada è stata riaperta, con le auto che hanno ricominciato a scorrere.