Ha un incidente in moto e precipita per 8 metri in una scarpata a Marcellina: soccorso centauro

Stava viaggiando in sella alla sua moto quando è uscito fuori strada ed ha fatto un volo di 8 metri in una scarpata: paura per un centauro a Marcellina.

Paura per un motociclista questa mattina nei territori di Roma nord est, non troppo distante da Tivoli, che si è trovato coinvolto in un incidente mentre si trovava in sella. L'uomo stava percorrendo via San Polo dei Cavalieri nella zona del comune di Marcellina, nella Città Metropolitana di Roma, quando è uscito fuori strada ed è precipitato in una scarpata facendo un volo di circa otto metri. L'allarme è scattato immediatamente e sul luogo della segnalazione dell'incidente sono immediatamente arrivati gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno raggiunto e salvato il motociclista.

L'incidente in moto e il volo per otto metri

I fatti, come anticipato, risalgono alla tarda mattinata di oggi, sabato 18 aprile 2026, poco prima delle ore 10.20. A quell'ora, infatti, la Sala Operativa dei vigili del fuoco del provinciale di Roma, ricevuto l'allarme per l'incidente, hanno inviato sul posto la squadra 18/A del distaccamento di Tivoli sul posto. L'incidente è avvenuto presso il Comune di Marcellina, in Via San Polo dei Cavalieri, dove era stata segnalata la presenza di un motociclista caduto in una scarpata, precipitato per circa otto metri.

Come sta il motociclista: cosciente, è stato salvato dai pompieri

La paura è stata tanta: il motociclista è precipitato per circa 8 metri dalla strada in una scarpata, dopo aver perso il controllo della moto. Non è chiara la dinamica dei fatti, ma fortunatamente l'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono subito stati inviati i pompieri e i colleghi del personale Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco.

Oltre a loro, per prendere immediatamente in cura l'uomo, sono arrivati anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che, mentre i vigili del fuoco riportavano il motociclista fuori dalla scarpata, verso la strada, lo hanno raggiunto e gli hanno prestato le prime cure. Fortunatamente l'uomo soccorso al momento è cosciente, ma le operazioni di recupero sono durate diversi minuti per accertarsi delle condizioni di salute del motociclista, ora riportato in superficie, fuori dal burrone.