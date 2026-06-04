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Grave incidente sull’A1 tra Ceprano e Frosinone: un ferito soccorso con l’eliambulanza

Traffico e code risolti in mattinata per un incidente sull’autostrada A1 tra Ceprano e Frosinone. Un ferito ggrave è stato soccorso con l’eliambulanza.
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A cura di Alessia Rabbai
Immagine di repertorio
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Un grave incidente stradale è avvenuto lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone. Un ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale a Roma con l'eliambulanza, al momento non si conoscono le sue esatte condizioni di salute. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 4 giugno. Non è ancora chiaro quali e quanti messi siano coinvolti. Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente erano circa le ore 8:45.

Il sinistro è avvenuto all'altezza del chilometro 635 in direzione Roma, davanti agli automobilisti di passaggio. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente dei soccorsi, sul posto è giunto il personale sanitario. Date le condizioni di salute di un ferito, che soino parse fin da subito gravi, è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza, che è atterrata poco distante.

Traffico e code sull'Autostrada A1 tra Ceprano e Frosinone

L'incidente ha richiesto la chiusura di un tratto dell'A1 tra Ceprano e Frosinone. La circolazione è stata temporaneamente bloccata lungo entrambe le direzioni di marcia. Inevitabili i disagi per gli automobilisti, con lunghe code. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polziia stradale, che hanno gestito la viabilità e svolto i rilievi di rito, per ricostruire la dinamica dell'accaduto e accarteare eventuali responsabilità dapartedi chi era alla guida.

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Presente anche il personale di Autostrade per l’Italia. Fino alla riapertura del tratto gli automobilisti diretti verso la Capitale sono dovuti uscire a Ceprano, con deviazione sulla Strada Statale 6 Casilina e successivo rientro a Frosinone. Le chiusure stradali sono state necessarie per agevolare le operazioni di soccorso e per consentire gli accertamenti in sicurezza. terminate le verifiche e rimossi i mezzi incidentati dalla carreggiata, la circolazione è tornata progressivamente alla normalità.

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