Paliano, operaio cade da una scala nel cantiere di un asilo nido: soccorso con l’eliambulanza

Incidente sul lavoro a Paliano, dove un operaio 59enne è rimasto ferito dopo la caduta da una scala, durante la costruzione di un asilo nido. Soccorso con l’eliambulanza.

Immagine di repertorio

È grave un operaio caduto nel cantiere di un asilo nido a Paliano. L'incidente sul lavoro è avvenuto oggi, giovedì 2 luglio, in provincia di Frosinone. Si tratta di un cinquantanovenne, dipendente di una ditta appaltatrice con sede a Ferentino. Al momento non si conoscono le sue esatte condizioni di salute, è stato soccorso con l'eliambulanza e trasportato al Policlincio di Tor Vergata a Roma, per le cure del caso. Sull'episodio indagano i carabinieri, per chiarire quanto successo.

Secondo le informazioni note finora al momento dei fatti l'operaio era impegnato nei lavori di costruzione del nuovo asilo nido di Paliano all'interno di un cantiere. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso l'equilibrio ed è precipitato da una scala, una caduta di circa tre metri.

A dare l'allarme sono stati i colleghi, che hanno chiamato subito il Numero Unico delle Emergenze 112 e hanno chiesto l'intervento urgente dei soccorsi per un operaio rimasto ferito in un incidente sul lavoro le cui condizioni di salute sembravano serie. Arrivata la chiamata d'emergenza nel cantiere sono intervenuti i soccorritori. L'eliambulanza è atterrata a poca distanza dal punto dell'incidente, l'operaio è stato trasportato a bordo e trasferito in volo nella Capitale.

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Presenti nell'area del cantiere i carabinieri della stazione di Paliano, che hanno svolto gli accertamenti di rito e ascoltato alcune persone, per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Da verificare se l'incidente si sarebbe potuto evitare e se l'operaio fosse messo nelel condizioni di lavorare in sicurezza.