Morto operaio 51enne dopo due giorni in ospedale: Salah è precipitato nel cantiere di una scuola di Pontecorvo

Non ce l’ha fatta Salah Belkahaoua, l’operaio 51enne caduto da tre metri di altezza nel cantiere di una scuola a Pontecorvo lunedì 20 luglio. È morto oggi in ospedale.

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È morto l'operaio cinquantunenne, precipitato nel cantiere dell’Istituto Tecnico Industriale di via XXIV Maggio, in provincia di Frosinone. Il drammatico incidente sul lavoro risale allo scorso lunedì 20 luglio ed è avvenuto nell'area in costruzione di un edificio scolastico. Da quanto si apprende si tratta di Salah Belkahaoua, un cinquantunenne originario del Marocco e residente a Veroli. Ha lottato per due giorni tra la vita e la morte, poi il decesso.

Al momento dell'incidente l'operaio lavorava all'interno del cantiere di una scuola. Improvvisamente è caduto nel vuoto, facendo un volo di circa tre metri. Soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale e trasferito all'ospedale San Camillo di Roma con l'eliambulanza, a seguito della caduta ha riportato ferite e traumi gravissimi. Poi dopo due giorni il suo quadro clinico è progressivamente peggiorato, fino al decesso.

Nel cantiere subito dopo l'incidente sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno svolto gli accertamenti di rito, ascoltato alcune persone per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per risalire a eventuali responsabilità. Sono in corso le verifiche per capire se l'operaio fosse messo nelle condizioni di lavorare in sicurezza. Presenti i carabinieri di Pontecorvo, gli ispettori dello Spresal, il servizio di Prevenzione della Asl di Frosinone. Tra le ipotesi non si eslcude anche un malore dovuto al caldo intenso di questi giorni. Proprio a causa delle alte temperature sono morti a Latina Wladyslaw Pernal e Franco Gritto, di sessantaquattro e cinquantaquattro anni. Due vittime in meno di ventiquattro ore.

A Paliano il 2 luglio scorso un operaio cinquantanovenne dipendente di una ditta appaltatrice con sede a Ferentino, è rimasto ferito, dopo essere caduto da una scala nel cantiere di un asilo nido. Soccorso, è stato trasportato con l'eliambulanza al Policlinico di Tor Vergata. Ad aprile 2026 sempre nel Frusinate, in una scuola primaria di Ausonia, un operaio è precipitato nel vano ascensore, mentre lavorava alla nuova mensa. A seguito dell'incidente ha riportato gravi ferite ed è stato soccorso con l'eliambulanza.