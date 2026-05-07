Mirella Gregori, oggi 43 anni dalla scomparsa. La sorella: “Forse un femminicidio: è l’ultima occasione per la verità”

Mirella Gregori è scomparsa il 7 maggio 1983 da Roma. A 43 anni da quel giorno la sorella Antonietta a Fanpage.it: “Potrebbe essere stato un femminicidio, questa è l’ultima occasione per scoprire la verità”.

Mirella Gregori.

"Torno fra dieci minuti". Ma da quel momento le tracce di Mirella Gregori si sono perse per sempre. Dalla data della scomparsa della ragazzina, appena quindicenne, sono trascorsi esattamente 43 anni. Era il 7 maggio 1983 quando Mirella è uscita di casa, in via Nomentana, intorno alle 15.30 dicendo alla madre che sarebbe tornata dopo dieci minuti per raggiungere Alessandro, un conoscente. Fra le ultime persone ad averla vista, l'amica del cuore Sonia nel bar in cui lavoravano i genitori. Poi le ragazze si sono salutate e Mirella si sarebbe avviata verso Porta Pia. Sulla direzione presa da Mirella ci sono alcune versioni discordanti.

Dal 2024 sulla sua scomparsa sta lavorando anche la commissione bicamerale d'inchiesta che sta cercando di ricostruire il caso di scomparsa di Gregori insieme a quello di Emanuela Orlandi: a separare le due sparizioni c'è poco più di un mese e anche per questo, oltre che per i molteplici depistaggi, i due casi sono spesso stati accostati. In occasione della ricorrenza di questa terribile giornata, Fanpage.it ha intervistato la sorella di Mirella, Maria Antonietta Gregori.

Maria Antonietta Gregori, la sorella di Mirella.

In questi 43 anni ai decenni di ricerche si sono aggiunti due anni di commissione bicamerale d'inchiesta. Crede che siano stati fatti passi avanti sul caso grazie all'intervento di quest'organo?

Dopo 43 anni forse per la prima volta la mia famiglia ha avuto modo di approfondire a 360 gradi la vicenda: si è rivelata un'opportunità valida perché grazie alla Commissione abbiamo avuto modo di sentire persone vicine che potrebbero sapere quello che è realmente successo o quantomeno far luce su quello che magari nel passato non si è indagato.

Uno dei baristi ascoltati in commissione, ha riconosciuto la persona raffigurata nella foto che gli era stata sottoposta come un cliente assiduo del bar dei genitori di Sonia, migliore amica di Mirella Gregori. In seguito è stata rivelata la sua identità: si tratta di Marco Fassoni Accetti. Cosa pensa della possibilità che Accetti possa aver avuto un ruolo più o meno rilevante nel caso di scomparsa che riguarda sua sorella?

Difficile esprimersi a riguardo. Personalmente per quanto riguarda Marco Accetti credo che finché non dirà qualcosa di concreto per quello che riguarda Mirella sarà tenuto inattendibile anche dalla Commissione.

Nel corso dei lavori la commissione bicamerale d'inchiesta ha convocato in audizione sia Sonia che il marito, a più riprese. Più volte ha chiesto proprio a Sonia di parlare, di dire tutto ciò che sapeva per aiutare le indagini. Pensa che dopo questi quattro decenni l'abbia fatto, almeno in commissione?

L'audizione è stata secretata e non sappiamo cosa abbiano detto ai commissari né se abbiano rivelato elementi fondamentali o inediti nel caso. Ma io resto della stessa posizione: spero, come dico sempre, che qualora abbia qualcosa da dire lo faccia e che si liberi la coscienza.

Lo hanno dichiarato anche l'avvocata Sgrò della famiglia Orlandi e lo stesso Nicodemo Gentile (che assiste la famiglia Gregori, ndr): rispetto alla scomparsa di Orlandi quella di sua sorella potrebbe essere stata a "chilometro zero", avvenuta in una rete di conoscenze più vicine anche al quartiere. Sono passati molti anni da quella terribile giornata. Si è fatta un'idea sul caso, pensa che sia possibile arrivare alla verità?

Questo è quello che pensa il mio avvocato, ma anche io credo che qualcuno potrebbe aver avvicinato mia sorella. Lei, magari, potrebbe averlo respinto. Ricordiamoci che i femminicidi ci sono sempre stati, soltanto che ora se ne parla tutti i giorni, prima meno. Ma questo è ciò che potrebbe essere accaduto anche a lei. Mi auguro che la Commissione mi aiuti a sapere cosa è successo a mia sorella Mirella…per noi potrebbe essere l'ultima occasione per sapere la verità a meno che qualcuno non ce lo dica in forma anonima.