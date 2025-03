video suggerito

Orlandi Gregori, perché in commissione è stata mostrata la foto di Marco Accetti sulla scomparsa di Mirella Ha mostrato a Giuseppe Calì la foto di Marco Accetti, chiedendogli se fosse uno degli avventori del bar. "L'ho fatto perché xxx", ha spiegato a Fanpage.it Stefania Ascari, deputata del Movimento Cinque Stelle che si trova nella commissione bicamerale d'inchiesta.

A cura di Beatrice Tominic

Mirella Gregori, foto da Chi l'ha visto?

"Sì, anche lui frequentava il bar dei De Vito", ha spiegato Giuseppe Calì nell'audizione della scorsa settimana davanti alla commissione bicamerale d'inchiesta sui casi di scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori dopo che la deputata Stefania Ascari, Movimento Cinque Stelle, gli ha mostrato la foto di Marco Accetti. "Credo di aver visto anche De Pedis", ha poi aggiunto Calì, facendo riferimento ad un uomo distinto e ben vestito.

Le dichiarazioni di Stefania Ascari

I due, Marco Accetti e Renatino, il boss della Banda della Magliana, sono nomi che tornano spesso nel caso Orlandi. Mentre gli avvocati delle famiglie, Laura Sgrò per gli Orlandi e Nicodemo Gentile per Maria Antonietta Gregori, restano fermamente convinti del fatto che i due casi di scomparsa siano totalmente separati fra loro e che "i punti di contatto siano creati in modo artificiale per vari scopi che non sono quelli di portare alla verità", come dichiarato dall'avvocato Gentile, c'è chi in commissione, forse, ha un'opinione diversa.

"Ci sono ancora diverse piste aperte, fra questi anche quella legata alla figura di Marco Fassoni Accetti (nella foto in basso, ndr). Ho pensato che potesse essere utile chiedere direttamente ad un testimone oculare di quegli anni – dichiara a Fanpage.it proprio Stefania Ascari che ha mostrato la foto di Marco Accetti a Calì – Ovviamente la foto che gli ho porto ritraeva un giovane Accetti. Quando l'ho passata a Calì ho chiesto se riconoscesse la persone ritratta, senza neppure fare il nome di Accetti. E lui ha detto di sì"

Marco Accetti ed Emanuela Orlandi.

Marco Accetti e Enirco De Pedis nel caso Gregori

Dai depistaggi di Marco Accetti al presunto coinvolgimento, secondo le dichiarazioni di Sabrina Minardi morta qualche giorno fa, nel sequestro da parte di Enrico De Pedis che, dopo aver rapito la ragazzina l'avrebbe portata prima a Torvajanica, poi a Monteverde e, infine, rilasciata ad un uomo vestito da prete: queste due figure sono spesso presenti nel caso Orlandi. Si tratta della prima volta, però, che vengono chiamate in causa anche nella scomparsa di Mirella Gregori, avvenuta poco più di un mese prima, nella giornata del 7 maggio 1983.

Enrico De Pedis.

Il barista Giuseppe Calì è stato fra gli ultimi a vederla e le informazioni che ha riportato sono sempre state oggetto di approfondimento. Eppure, stavolta, l'avvocato Gentile non esclude che queste ultime dichiarazioni possano essere frutto di confusione fra le immagini del tempo e tutto quello che è stata la cronaca. Un'ipotesi che, forse, viste le modalità e l'approccio alla foto potrebbe invece venire meno. "Non gli ho indicato il nome di Accetti prima di riconoscerlo – ha ribadito Ascari a Fanpage.it – Lo ha riconosciuto soltanto dalla foto", sottolinea.

"Come commissione bicamerale d'inchiesta stiamo cercando di chiarire cosa possa essere accaduto. Un lavoro ben organizzato, grazie anche al presidente Andrea De Priamo. Poi c'è molto studio dietro – spiega ancora a Fanpage.it Stefania Ascari – Ho letto oltre 5mila pagine e ancora altre ne leggerò: cerchiamo di non perderci niente, per lavorare in nome della verità e della giustizia".

E sulle possibili ricostruzioni fatte fino ad ora, precisa, prima di concludere: "Gli scenari aperti sono ancora troppi. Così come le persone che dobbiamo ancora convocare. Sicuramente un'idea c'è, ma non mi permetto ancora di esprimere la mia fino a quando non si saranno chiusi i lavori".