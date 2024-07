video suggerito

Mirella Gregori, la compagna di scuola: “Prima di sparire ha respinto il fidanzato dell’amica Sonia” Secondo le dichiarazioni di una compagna di scuola rilasciate nel 1984, prima di sparire Mirella Gregori avrebbe respinto il fidanzato della migliore amica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Beatrice Tominic

Mentre continuano le audizioni sui casi di scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, proprio su quest'ultima arrivano nuove testimonianze. La sorella, Maria Antonietta Gregori, da tempo sostiene che l'amica Sonia De Vito, amica del cuore della ragazzina sparita che ha interrotto i rapporti della famiglia dopo la sua scomparsa, sappia più di quanto dice. Secondo la testimonianza di un'altra amica, una compagna di scuola di Mirella, la ragazzina avrebbe respinto alcuni approcci espliciti di Fabio De Rosa, all'epoca fidanzato di Sonia, oggi suo marito. A raccontarlo alla giovane sarebbe stata proprio Gregori, qualche giorno prima del tragico giorno.

Il racconto della compagna di classe

A raccogliere la testimonianza della compagna di scuola di Mirella Gregori, scomparsa un mese prima di Emanuela Orlandi a Roma, è la rivista Giallo che ha analizzato le dichiarazioni rilasciate dalla ragazza l'anno successivo alla data della scomparsa, messe a verbale con data 1984. "Poco prima della scomparsa, Mirella mi ha rivelato di aver respinto gli approcci espliciti di Fabio, il fidanzato della sua amica Sonia – ha spiegato ricordando quel maggio 1983 – Il giorno dopo la scomparsa di Mirella, ho parlato con entrambi ma mi sono sembrati quasi indifferenti".

Se verificata, questa versione potrebbe aprire nuovi scenari su tutta la vicenda, molto diversi da quanto, invece, sostiene il giudice Ilario Martella, secondo cui non solo i casi di Gregori e Orlandi sarebbero collegati, ma entrambe le ragazzine sarebbero state "sacrificate per una ragion di Stato, per un'operazione di distrazione di massa".

Il ruolo dell'amica Sonia

Sonia De Vito, migliore amica di Mirella Gregori, è sempre apparso come una testimone chiave per cercare di fare chiarezza su quanto avvenuto nella tragica vicenda di oltre 40 anni fa. Convocata dai membri della commissione bicamerale d'inchiesta, ha chiesto di essere ascoltata a porte chiuse, in audizione secretata. Nel suo intervento, durato alcune ore, non sappiamo quali dichiarazioni abbia rilasciato. Se abbia confermato dubbi o confutato versioni pubbliche. Oltre a lei è stato convocato anche il marito che, invece, ha parlato pubblicamente.

"Per me la commissione rappresenta l'ultima spiaggia per trovare la verità su mia sorella – ha precisato tempo fa Maria Antonietta Gregori – Per questo spero che Sonia ci aiuti a trovare la verità".

Il marito di Sonia De Vito: "Mai interrogato in 30 anni"

"Sul caso sono stato interrogato soltanto dopo 30 anni. Con Capaldo, con Maisto. Mai con il giudice Martella". Sembra esserne certo Fabio De Rosa, marito di Sonia e suo storico fidanzato, fin dall'adolescenza, anche quando la ragazza si frequentava ancora con Mirella, non ancora sparita. Eppure alcuni verbali dimostrerebbero il contrario. Ma i documenti in possesso della commissione non sarebbero l'unica incongruenza.

Nelle nuove dichiarazioni, De Rosa ha dichiarato di essere passato al bar, a prendere Sonia, dopo il lavoro al cantiere, dopo le 5, almeno due ore più tardi di quanto, invece, aveva dichiarato in precedenza. "Erano già passate la mamma di Mirella Gregori e la sorella Maria Antonietta a chiedere di Mirella", ha spiegato. Dopo le affermazioni discordanti, ha terminato la sua audizione con un'accusa verso gli inquirenti. "Potrebbe essere successo qualcosa nel condominio in cui viveva. Ma non mi sono mai spiegato come sia stato possibile non indagare anche lì".