video suggerito

Appunti inediti sul caso Orlandi, quali sono le “notizie importantissime” e cosa c’entra lo Ior con Emanuela Quali prospettive offrono gli appunti inediti del Sismi sulla scomparsa di Emanuela Orlandi: dall’ipotesi del ricatto dell’ambito dello Ior al ruolo del padre Ercole. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Aggiornamenti sul caso Emanuela Orlandi ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il ritrovamento degli appunti inediti del Sismi sul caso di scomparsa di Emanuela Orlandi sta aprendo nuovi orizzonti sulle possibili piste da seguire per cercare di ricostruire cosa possa essere accaduto alla quindicenne cittadina vaticana scomparsa nella tragica giornata del 22 giugno 1983 da Roma, oltre 40 anni fa.

Negli appunti, fra le varie tematiche, si fa riferimento alle "notizie importantissime" di cui sarebbe stato a conoscenza Ercole Orlandi, il padre di Emanuela e della possibilità di un presunto riscatto pagato dal Vaticano per il rilascio della ragazzina. Un'informazione che, almeno nel secondo caso, porterebbe alla riapertura della cosiddetta pista internazionale, in particolar modo di quella bulgara, di cui già alcune personalità molto vicine alla scomparsa di Emanuela Orlandi, sembrano essere certe. È il caso, ad esempio, del giudice Ilario Martella, dopo aver letto la corrispondenza fra Stasi e un ministro bulgaro in alcuni documenti desecretati dopo la caduta del muro di Berlino.

Quali sono le "notizie importantissime" di cui era a conoscenza Ercole Orlandi

La notizia degli appunti inediti ha lasciato aperti numerosi interrogativi. Il primo, forse, è quali siano le "notizie importantissime" di cui, secondo gli scritti del Sismi, sarebbe stato a conoscenza Ercole Orlandi. Sicuramente, infatti, il padre della ragazzina scomparsa era a conoscenza di alcuni segreti che riguardavano il Vaticano, vista anche la sua posizione di messo pontificio con accesso diretto alla persona del pontefice.

Leggi anche Emanuela Orlandi, svelati appunti inediti dei servizi segreti sulla scomparsa e il riscatto del Vaticano

Che alcune delle notizie apprese dall'uomo possano essere la causa di quanto accaduto alla figlia? È quanto forse, come riporta il Corriere della Sera, credeva il Sismi all'epoca tanto che, a seguire l'inchiesta, fu chiamato Domenico Sica, un magistrato esperto di antiterrorismo. Un'ipotesi che potrebbe essere confermata dalle dichiarazioni dello stesso Ercole Orlandi quando dichiarò di essere sicuro che la figlia fosse viva, rapita dai servizi segreti e quando, in punto di morte, constatò di essere stato tradito da chi aveva sempre servito.

Gli appunti del Sismi e il ricatto pagato dal Vaticano

In un altro appunto, invece, si fa riferimento al pagamento di un riscatto da parte del Vaticano. Non viene chiarito, però, la materia del ricatto né a chi era indirizzato. Si farebbe riferimento, invece, alla possibilità di aver venduto l'ostaggio ad una banda rivale. Qualora si rivelassero vere, potrebbero dare la spinta a nuovi filoni di indagine, in particolar modo a quello delle indagini di tipo affaristico.

Nella data del 30 giugno 1983, quella in cui è datato il secondo appunto, era previsto un incontro decisivo nell'ambito della commissione istituita tra i due Stati per risolvere il contenzioso Ior-Ambrosiano con Agostino Gambino, Pellegrino Capaldo e Renato Dardozzi per la parte vaticana e da Filippo Chimenti, Mario Cattaneo e Alberto Santa Maria per quella italiana. In quell'occasione la Santa Sede avrebbe dovuto riconoscere un rimborso come conseguenza della gestione del presidente dello Ior Marcinkus, da circa 250 milioni di dollari. Ma si è concluso tutto con un nulla di fatto.

In questa ipotesi, i due filoni legati ai moventi della politica estera e gli affari si unirebbero. A loro si aggiungerebbe, inoltre, il contributo della criminalità romana per il rapimento di Emanuela Orlandi e, forse, anche Mirella Gregori. Un'ipotesi che sicuramente verrà approfondita anche in commissione bicamerale d'inchiesta, ma che, però, non aiuta a fugare tutti i dubbi sui casi di scomparsa.