Omicidio Skerl, la commissione sui casi di scomparsa di Orlandi e Gregori convoca l’avvocata della cugina di Ketty

Mirella Gregori, Ketty Skerl ed Emanuela Orlandi.

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Non era certo un segreto che la commissione bicamerale d'inchiesta sui casi di scomparsa di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi volesse convocare l'avvocata di Laura Mattei, la cugina di Catherine Skerl, non era certo un segreto. Il fatto che l'audizione sia stata programmata fra le prime dopo aver ricevuto Marco Fassoni Accetti, però, potrebbe far pensare a qualche, più o meno nuova, pista che i commissari non vogliono lasciare al caso.

Convocata l'avvocata della famiglia di Ketty Skerl

La convocazione, invece, arriva proprio per la prossima settimana quando, dopo aver ascoltato i compagni della scuola di musica di Emanuela e la Segretaria del raggruppamento SISDE di Roma all'epoca delle scomparse, Anna Franceschi, è stata chiamata a parlare anche la legale Paola Chiovelli che assiste Laura Mattei, la cugina di Ketty Skerl.

Il lavoro dei commissari punta a intensificare e ad analizzare ogni possibile rapporto fra i due casi di scomparsa e l'omicidio di Ketty Skerl, trovata senza vita fra le vigne a Grottaferrata nel gennaio 1984, a poco meno di 24 ore dalla sparizione, mentre stava andando ad una festa.

Katty Skerl.

L'omicidio di Ketty Skerl e le scomparse di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi

I legami fra i tre casi sembrano non mancare. Ma è difficile dire se siano collegamenti reali, soltanto opera di qualche mitomane o dello stesso Marco Accetti, fra i primi a dare la notizia, nei primi anni del Duemila, della profanazione della tomba di Skerl. È proprio Marco Accetti, che figura almeno come persona informata sui fatti se non come indagato in altri fatti di cronaca dell'epoca, il primo legame fra le tre ragazze: l'omicidio di Ketty Skerl è avvenuto quasi a sei mesi esatti dalla scomparsa di Emanuela Orlandi.

Marco Accetti, autoaccusatosi di aver avuto un ruolo nella scomparsa di Emanuela Orlandi (Dalla trasmissione di La7 Atlantide)

La commissione vuole cercare di ricostruire quanto Accetti sia realmente coinvolto e, dopo averlo sentito, ha necessità di ricevere anche l'avvocata Chiovelli che potrebbe fornire ai commissari alcune ricostruzioni della cugina di Katty. È stata proprio Mattei a chiedere sui social, nei mesi scorsi, se qualcuno conoscesse alcune persone allegando una foto con dei volti. Non è escluso che dalla commissione vogliano capire se una fra loro possa aver avuto dei legami anche con le altre ragazze scomparse.

Proprio alle ragazze, infine, sarebbe dedicata una poesiola consegnata in un plico a un'amica di Emanuela e alla sorella di Mirella. "Non cantino le due belle more per non apparire come la baronessa e come il ventuno di gennaio martirio di Sant’Agnese con biondi capelli nella vigna del Signore", si legge. Il riferimento alle tre, due more e una bionda trovata senza vita in una vigna nel giorno di Sant'Agnese, il 21 gennaio, è palese.