Vittorio Baioni morto in un incidente in Libia, era il carceriere di Emanuela Orlandi per la pista di Londra

Secondo la pista inglese era il carceriere che sorvegliava Emanuela Orlandi durante la sua permanenza in un istituto religioso di Londra. Vittorio Baioni è morto in un incidente in moto in Libia.

Emanuela Orlandi (La Presse)

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Vittorio Baioni è morto in un incidente con la moto in Libia. Ex militante di estrema destra vicino ai Nar, Baioni è deceduto nel Sud della Libia. Il suo nome era finito nel caso della sparizione di Emanuela Orlandi a giugno del 1983, secondo la pista inglese sarebbe stato il suo carceriere a Londra. A diffondere la notizia della sua scomparsa anche il fratello di Emanuela, Pietro Orlandi, che nella serata di mercoledì 25 marzo ha pubblicato un post su Facebook con scritto: "È morto Vittorio Baioni".

I contatti con Pietro Orlandi

Pietro Orlandi a settembre del 2024 ha raccontato in un'intervista alla trasmissione televisiva ‘Verissimo' in onda su Canale 5 e condotta da Silvia Toffanin di essere stato contattato da un uomo, che ha detto di chiamarsi proprio Vittorio Baioni. Quest'uomo gli ha spiegato di aver avuto un ruolo nella vicenda della scomparsa di sua sorella: avrebbe controllato Emanuela mentre si trovava rinchiusa in un istituto religioso in Inghilterra, secondo la pista di Londra, una delle ipotesi formulate negli anni sul caso.

Tutte le piste però non hanno portato ad alcun riscontro ed Emanuela dopo più di quarant'anni non è stata ritrovata. Dichiarazioni quelle fatte dall'uomo ignoto, poi smentite lo scorso ottobre dallo stesso Baioni, quando è stato convocato in Commissione bicamerale d'inchiesta sul caso Orlandi-Gregori. Davanti alla Commissione che indaga sulle due sparizioni Baioni ha negato qualunque coinvolgimento nella scomparsa della giovane vaticana, confessando di non essere mai stato a Londra.

Chi era l'ex Nar Vittorio Baioni

Vittorio Baioni era un militante di estrema destra vicino ai Nar (Nuclei Armati Rivoluzionari), amico di Cristiano Fioravanti, ex terrorista nero arrestato nel 1981 (due anni prima della scomparsa di Emanuela e uno dopo la strage di Bologna). Il suo nome era appunto finito nelle inchieste sui Nar negli anni '80. Condannato in primo e secondo grado per reati legati alla detenzione di armi, ed è stato poi assolto in via definitiva dalla Suprema Corte di Cassazione.