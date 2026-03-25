Omicidio Catherine Skerl, nuovi risvolti dopo 40 anni dall’omicidio di Katty

Scomparsa il 21 gennaio 1984, è stata ritrovata morta il giorno dopo. Ma nessuno sa cosa sia accaduto a Katty Skerl. Oggi sarebbero stati trovati nuovi documenti sul caso.

Katty Skerl, foto da Chi l’ha visto?.

Sono passati più di 40 anni dall'omicidio di Catherine Skerl, detta Katty. Cosa le sia successo, però, resta ancora un mistero. La giovane aveva 17 anni quando è sparita da Roma, il 21 gennaio del 1984. Stava andando a una festa, ma non vi è mai arrivata. Il suo cadavere è stato ritrovato il giorno dopo la scomparsa in un vigneto a Grottaferrata, comune non molto distante dalla Capitale.

Vista la vicinanza temporale e di età con due storiche scomparse avvenute l'anno precedente, quella di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, spesso alcune persone hanno collegato i tre casi. Ad avvalorare questa tesi un plico indirizzato a un'amica di Emanuela e alla sorella di Mirella in cui viene fatto riferimento, fra le righe di una poesia, alle "due belle more" e al martirio di Sant0'Agnese "con biondi capelli nella vigna". I riferimenti farebbero pensare alle tre giovani, ma non è escluso che si possa trattare di collegamenti mirati, creati soltanto per depistare. A prendere la parola su questi collegamenti, è stato anche il fotografo Marco Fassoni Accetti, noto per essere una figura controversa e per le sue dichiarazioni contradditorie. Ma oltre quarant'anni dal delitto di Katty Skerl, sembrano esserci delle novità sul caso.

I nuovi documenti sull'omicidio di Catherine Skerl

Non è ancora chiaro quali siano le novità sul delitto di Katty Skerl. Lo scorso anno era stata la cugina della giovane a riaccendere i riflettori sulla vicenda, lanciando un appello sui social. "Conoscete queste persone? – ha chiesto nel giugno del 2025, allegando le foto di sette persone – Se avete informazioni scrivetemi in privato, non esponetevi in pubblico", era la sua richiesta.

Katty Skerl, Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.

Nel frattempo la commissione d'inchiesta sui casi di scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori ha valutato la possibilità di ascoltare l'avvocata Paola Chiovelli che assiste la famiglia di Katty Skerl per studiare un possibile collegamento fra i tre casi. Oggi, però, sappiamo che sono molti a giudicare separati anche soltanto i casi che riguardano Orlandi e Gregori: di questa idea sono, fra gli altri, il fratello di Emanuela, Pietro, la sorella di Mirella, Maria Antonietta e i rispettivi legali, rispettivamente Laura Sgrò e Nicodemo Gentile.

Secondo le anticipazioni della trasmissione di Rai Tre Chi l'ha visto? ci sarebbero dei documenti inediti utili al caso: non si conosce ancora il genere di elemento ritrovato, né in che modo possano essere presi in considerazione.

La scomparsa, il delitto e il ritrovamento del cadavere

La scomparsa di Catherine Skerl, conosciuta come Katty, risale al 21 gennaio 1984. La giovane, figlia di un regista svizzero che lavorava a Roma, frequentava il liceo artistico nella Capitale quando è scomparsa. Aveva 17 anni. Il giorno in cui è sparita, sabato 21 gennaio 1984, stava andando a una festa. Era uscita di casa con un borsone insieme al fratello. Poi si è allontanata per raggiungere l'amica con cui avrebbe partecipato alla serata: si sarebbero dovute incontrare alla fermata di Lucio Sestio. Avrebbe impiegato un'ora, tutta sui mezzi pubblici, a raggiungere il luogo accordato. Ma a quell'appuntamento la diciassettenne non è mai arrivata.

Katty Skerl

Katty Skerl sembra essere scomparsa nel nulla. Fino al giorno dopo, quando la giovane è stata trovata senza vita in una vigna a Grottaferrata. Accanto al cadavere c'era ancora il borsone con cui è uscita, ma fra le cose che aveva con sé mancavano i biglietti dei mezzi pubblici che avrebbe dovuto utilizzare per raggiungere l'amica all'appuntamento.

I collegamenti con Emanuela Orlandi e Mirella Gregori

Come anticipato, in molti, vista la vicinanza temporale e l'età delle ragazze scomparse, hanno accostato la vicenda di Katty Skerl a quelle di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Tutte e tre erano adolescenti, anche se Katty era poco più grande delle due ragazze. Fra le scomparse e la sua morte, inoltre, passa meno di un anno. E su tutte e tre sembra aver avuto un ruolo, stando alle sue dichiarazioni spesso considerate controverse, il fotografo Marco Fassoni Accetti.

La tomba sequestrata di Katty Skerl.

È stato proprio lui, già nel 2015, a parlare nel suo blog della scomparsa della bara di Katty Skerl al Verano: anni dopo, nel 2022, soltanto a seguito di ulteriori accertamenti, è stata verificata la sparizione. La tomba di Ketty Skerl al Verano è stata rubata e, da quel momento, è rimasta vuota.

Un elemento che sembra mettere in connessione le ragazze, inoltre, sarebbe un plico recapitato a un'amica di Emanuela e alla sorella di Mirella in cui c'era scirtto: "Non cantino le due belle more per non apparire come la baronessa e come il ventuno di gennaio martirio di Sant’Agnese con biondi capelli nella vigna del Signore". I riferimenti alle tre ragazze, Emanuela e Mirella, indicate come "due belle more" e a Skerl, la ragazza dai capelli biondi morta nella vigna il 21 gennaio, sono più che espliciti, ma come spesso accade in questi casi e come purtroppo abbiamo avuto modo di sperimentare soprattutto nella scomparsa di Emanuela Orlandi, potrebbe trattarsi di qualche mitomane o tentativo di depistaggio.