Elezioni Albano Laziale 2026, i risultati: la destra vince dopo oltre 20 anni, eletto Ferrarini

Massimo Ferrarini eletto sindaco di Albano Laziale: dopo 20 anni torna la destra in amministrazione. La situazione nelle altre città dei Castelli Romani: ad Ariccia si riconferma Gianluca Staccoli (Lega), a Genzano di Roma si va verso il ballottaggio.

Massimo Ferrarini.

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Nel comune di Albano Laziale, nella Città metropolitana di Roma, il centrodestra vince dopo 20 oltre anni. Lo spoglio è ancora in corso e il dato parziale. L'affluenza è stata del 60,59% e i candidati alla carica di sindaco erano quattro, sostenuti da diverse coalizioni e liste civiche. Ma il dato sembra certo: il nuovo sindaco è Massimo Ferrarini, che sembra avere già vinto con il 51% dei voti, battendo il principale sfidante del centrosinistra, l'ex sindaco Massimiliano Borelli.

In corsa, oltre ai due, anche Salvatore Tedone, consigliere comunale sostenuto dalla lista civica autonoma L'Altra Albano, e Luca Andreassi, supportato dalle liste Laboratorio Albano e Albano dei Quartieri.

Nel frattempo sembrano diventati definitivi i risultati di Ariccia e Genzano di Roma.

I risultati delle elezioni comunali 2026 a Albano Laziale: affluenza al 60,59%

Alle urne si è recato il 60,59% degli albanensi. La spaccatura nel centrosinistra, con la discesa in campo dell'ex vicesindaco Luca Andreassi, non deve aver aiutato in questa tornata elettorale: forse è anche per questo che, stando ai dati emersi poco prima delle 22, a vincere è il centrodestra con Ferrarini. La destra non otteneva un risultato così da oltre 20 anni, dal 2005.

Albano Laziale era tornato alle urne per questa nuova tornata di amministrative dopo sei mesi di commissariamento dopo la caduta della giunta Borelli. Ad appoggiare l'ex sindaco sei liste: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra — Albano Coraggiosa, Casa Riformista, Passione Civica, Identità e Bene Comune. Ma non sono bastate.

Massimo Ferrarini vince ad Albano Laziale e viene eletto sindaco

Lo spoglio è ancora in corso, ma non sembra ci siano dubbi. Con uno stacco netto, a vincere sarebbe Ferrarini che ha raccolto circa il 51,35% dei voti, seguito dall’ex sindaco Massimiliano Borelli che si ferma attorno al 36,30%, Luca Andreassi che ottiene il 7,05% e Salvatore Tedone il 5,29%. I dati sono ancora in fase di assestamento, ma per ora sembra non esserci alcun dubbio. Fra i voti di Ferrarini, inoltre, sembra dominare Fratelli d'Italia con il 20,33%, seguito dalla lista civica "Fare con Ferrarini sindaco".

Elezioni Ariccia e Genzano di Roma 2026: eletto Staccoli sindaco, si va verso il ballottaggio

Nel frattempo lo spoglio è andato avanti anche negli altri due comuni dei Castelli Romani. Ad Ariccia si è confermato Gianluca Staccoli, appoggiato dal centrodestra e in particolar modo dalla Lega. Sindaco uscente, eletto già nel 2020, i risultati alle urne di oggi sembrano riconfermarlo come primo cittadino.

Resta l'interrogativo sull'identità del nuovo sindaco a Genzano di Roma. Sembra che per scoprire chi verrà eletto si debba attendere il ballottaggio. Un'ipotesi che, secondo quanto riportato anche dalle testate locali, sembra sempre più probabile. Si va verso una nuova sfida a due: da una parte, probabilmente, il candidato sindaco del centrodestra Fabio Papalia al 36,46%, e il sindaco uscente, candidato per il centrosinistra Carlo Zoccolotti, al 28,77%.

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