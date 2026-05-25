Elezioni Fondi 2026, i risultati definitivi: vince il centrodestra con Vincenzo Carnevale

Cinque candidati sindaco a Fondi, in provincia di Latina: anche la cittadina è fra quelle laziali al voto. Secondo le prime informazioni, si riconferma il centrodestra.

Vincenzo Carnevale oggi alle urne.

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Si sono chiuse alle 15 anche a Fondi, in provincia di Latina, le urne per questa nuova tornata elettorale. Il comune è stato chiamato a scegliere il nuovo sindaco (o sindaca, vista la presenza di una candidata) e il nuovo consiglio comunale. Alla chiusura dei seggi l'affluenza definitiva è stata del 68,96%, in calo rispetto al 72,86% della precedente tornata elettorale. I dati non sono ancora definitivi, eppure i numeri sembrano parlare chiaro.

Già verso le 18 si sarebbero chiusi gli scrutini: in vantaggio ci sarebbe Vincenzo Carnevale, candidato sindaco del centrodestra e già vicesindaco nell'amministrazione uscente dove, come primo cittadino, era stato eletto Beniamino Maschietto. Carnevale si sarebbe guadagnato l'elezione a sindaco nella gara con più candidati di tutte le cittadine più grandi del Lazio con una netta maggioranza, ottenendo circa il 65,2% delle preferenze.

Oltre a lui, si sono presentati Francesco Ciccone, candidato nelle liste civiche Fondi Vera e Città SiCura; Tonino De Parolis, sostenuto Lega e Il Giardino degli Aranci; Annarita Del Sole, in campo con la coalizione composta da Fratelli d'Italia e Oltre e Salvatore Venditti.

I risultati delle elezioni comunali a Fondi 2026: affluenza al l 68,96 %

Come anticipato, il dato sull'affluenza alle elezioni comunali di Fondi non si discosta molto da quello registrato in tutta la regione Lazio, fatta eccezione per il Comune del litorale di Santa Marinella, che ha registrato un'affluenza maggiore. Si tratta di circa quattro punti percentuali più in basso rispetto all'ultima tornata elettorale.

Vincenzo Carnevale è il nuovo sindaco di Fondi dopo le elezioni comunali 2026

"Vicesindaco-Assessore al Bilancio, Turismo e Cultura Comune di Fondi". Così si presentava fino a oggi Vincenzo Carnevale, eletto sindaco in questa tornata elettorale. A Fondi torna a vincere il centrodestra, come l'ultima volta, quando con Forza Italia è stato eletto Beniamino Maschietto. Proprio Maschietto stasera era presente insieme a Carnevale per festeggiare questo nuovo traguardo una volta arrivati i dati dalle ultime sezioni mancanti: i cittadini, secondo questi primi dati, hanno voluto riconfermare la scelta effettuata cinque anni fa.

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