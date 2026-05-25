Elezioni Lecco 2026, i risultati definitivi: Boscagli (cdx) e Gattinoni (csx) al ballottaggio

Ballottaggio a Lecco tra Filippo Boscagli (cdx) e Mauro Gattinoni (csx): nessuno supera il 50% dei voti alle comunali 2026. Affluenza attorno al 60%.

A sinistra Boscagli (cdx), a destra Gattinoni (csx)

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Lecco torna al ballottaggio. Filippo Boscagli (centrodestra) e il sindaco uscente Mauro Gattinoni (centrosinistra) saranno i due candidati che si sfideranno al secondo turno delle elezioni comunali 2026 dopo una tornata elettorale molto combattuta nel capoluogo lecchese. Nessuno dei due candidati ha superato la soglia del 50% necessaria per l'elezione al primo turno e così la sfida per Palazzo Bovara si deciderà tra due settimane, il prossimo 7 e 8 giugno. L'affluenza definitiva alle urne si è attestata attorno al 60,4%.

I risultati delle elezioni comunali a Lecco 2026: affluenza al 60,45%

Secondo quanto riportato sul portale Eligendo, alle 15:00 di oggi, lunedì 25 maggio, l'affluenza definitiva a Lecco è pari al 60,45%, in calo rispetto alle elezioni del 2020 quando la percentuale di votanti raggiunse il 64,7%.

Boscagli e Gattinoni al ballottaggio

Sarà, dunque, sfida tra Filippo Boscagli e Mauro Gattinoni a decidere il futuro amministrativo della città. Il sindaco uscente, esponente del centrosinistra, punta al secondo mandato dopo aver guidato Lecco negli ultimi cinque anni. Boscagli, candidato sindaco sostenuto dal centrodestra unito, proverà invece a riportare la coalizione alla guida del Comune.

Nel primo turno il centrodestra ha mostrato particolare forza grazie anche al risultato di Fratelli d'Italia, mentre il Partito Democratico e le liste civiche collegate a Gattinoni hanno mantenuto una solida base elettorale. Più distanti gli altri candidati che non sono riusciti a inserirsi nella corsa per il secondo turno.