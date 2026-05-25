Elezioni Anguillara Sabazia 2026, i risultati definitivi: si riconferma il centrodestra, vince Pizzigallo

Fra i comuni al voto anche Anguillara Sabazia dove si riconferma sindaco il primo cittadino uscente Angelo Pizzigallo al primo turno: vince il centrodestra.

Angelo Pizzigallo.

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Calo d'affluenza per Anguillara Sabazia. Alle 15 di lunedì 25 maggio, secondo il sito dell'Interno si è presentato alle urne soltanto il 62,20% degli aventi diritto, mentre nella tornata precedente era al 67,45%. Nel comune lacustre si sono sfidati Sandra Germogli per Italia dei Diritti, il sindaco uscente Angelo Pizzigallo sostenuto dalle liste di centrodestra e Alberto Civica da quelle di sinistra e dalla Lista Civica Anguillara.

In serata sembra essere stato confermato: Anguillara Sabazia non andrà al ballottaggio. Dalle prime informazioni, infatti, sembra che il sindaco uscente si sia riconfermato primo cittadino anche dopo questa nuova tornata elettorale. Si tratta del candidato di centrodestra Angelo Pizzigallo, nella foto in alto, che avrebbe superato il 60% delle preferenze, appoggiato dalle liste di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. il centrosinistra, invece, si ferma sotto il 40%.

Mentre dalle fonti sul territorio arrivano le prime informazioni, le piattaforme del Ministero dell'Interno procedono a rilento: gli spogli sarebbero ancora in corso.

I risultati delle elezioni comunali a Anguillara Sabazia 2026: affluenza al 62,20%

Anguillara Sabazia è lo specchio della situazione nella regione Lazio: anche qui, come nella maggior parte dei comuni chiamati alle urne in questi due giorni, fatta eccezione per quello di Santa Marinella, l'affluenza sembra essere in calo rispetto alla scorsa tornata elettorale di cinque anni fa, quando si era registrato il 67,45%.

Angelo Pizzogallo si riconferma sindaco di Anguillara Sabazia: vince il centrodestra

Già da un paio d'ore il risultato ottenuto da Angelo Pizzigallo, il sindaco uscente di Anguillara Sabazia sul lago di Bracciano, sembra schiacciante. In molti hanno scritto e festeggiato Pizzigallo, chiamato a gestire nuovamente l'amministrazione comunale. "Cari concittadini, questa non è soltanto una vittoria elettorale.È qualcosa di molto più profondo. È un abbraccio collettivo, un gesto di fiducia immenso che avete voluto dare a me, alla nostra squadra e soprattutto al futuro di Anguillara Sabazia", sono state le prime parole in una nota pubblicata sui social dal nuovo sindaco.