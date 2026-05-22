Omicidio Thomas Bricca, confermati l’ergastolo per Roberto Toson e 24 anni per il figlio Mattia

Condanne confermate in secondo grado nel processo per l’omicidio di Thomas Bricca ad Alatri. Ergastolo per Roberto Toson e 24 anni di carcere per il figlio Mattia. La procura aveva chiesto per entrambi il massimo della pena.

La Corte di Assise di Appello di Roma ha confermato le condanne alla pena dell'ergastolo per Roberto Toson e a ventiquattro anni di carcere per Mattia. Padre e figlio sono imputati nel processo per l'omicidio di Thomas Bricca, il diciannovenne ucciso a colpi di pistola in strada ad Alatri in provincia di Frosinone il 30 gennaio del 2023. I giudici non hanno accolto la richiesta della procura generale, che ha domandato per tutti e due gli imputati la pena dell'ergastolo. Per l'accusa a sparare il colpo mortale contro Bricca sarebbe stato proprio Mattia, che viaggiava come passeggero dello scooter guidato dal padre.

La mamma di Thomas Bricca: "Siamo soddisfatti"

Thomas Bricca

Presenti in aula la madre e lo zio di Thomas, Federica e Lorenzo Sabellico: "Siamo abbastanza soddisfatti. Ci sembra una pena adeguata alla gravità del delitto. Ci sarà ancora da combattere in sede processuale, perché non è ancora finita, ma andiamo avanti" hanno commentato dopo la lettura della sentenza. "Penso che giustizia sia stata fatta, anche se purtroppo niente può riportare in vita mio figlio" ha detto il papà Paolo. A rivelarsi fondamentali sono state "le intercettazioni ambientali e telefoniche, che rappresentano una sorta di confessione allargata" ha spiegato l'avvocato Nicola Ottaviani, che sostiene la famiglia Bricca.

Thomas Bricca ucciso ad Alatri

L'omicidio di Thomas Bricca risale alla sera del 30 gennaio del 2023 ed è avvenuto nel centro di Alatri. Bricca era in strada con alcuni amici e stava trascorrendo del tempo libero in serenità, quando è stato attinto da alcuni colpi di pistola sparati da uno scooter, che poi si è dileguato, lasciandolo a terra in una pozza di sangue. Soccorso dal personale sanitario e trasportato in codice rosso in ospedale, le sue condizioni sono parse fin da subito disperate ed è morto. Roberto e Mattia Toson sono le due persone sulle quali si sono concentrate le indagini, considerando il contesto delle dinamiche esistenti tra i gruppi della zona. Il loro bersaglio in realtà non era Thomas ma un suo amico.