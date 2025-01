Scomparsa Gregori, chi è l’amica di scuola di Mirella convocata in commissione d’inchiesta

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Nuova audizione in commissione bicamerale d'inchiesta sui casi di scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori giovedì 30 gennaio 2025. A parlare, stavolta, è un'amica di quest'ultima, una delle sue compagne di scuola. Dopo aver ascoltato la sorella, l'amica del cuore Sonia e suo marito, il fidanzato dell'epoca di Mirella, il gruppo delle amiche più strette si chiude. Dopo le audizioni di Simona e Giovanna, giovedì è attesa a Palazzo San Macuto anche Rossana Sommei, un'altra delle ragazze che andavano in classe con Mirella e con cui la quindicenne aveva formato la comitiva del Prenestino.

Chi è Rossana, l'amica di scuola di Mirella Gregori

Rossana è un'altra delle compagne di classe di Mirella Gregori. Anche lei, proprio come Simona e Giovanna, frequentava la prima D dell'Istituto commerciale Reginaldo Giuliani in via dell’Olmata, a pochi passi dalla basilica di Santa Maria Maggiore. Non appena iniziata la scuola, quando si sono conosciute, le ragazze hanno stretto amicizia formando un bel gruppo, anche con Mirella. E, spesso, si vedevano anche fuori, in una comitiva in via Ladri, verso il quartiere Prenestino e Tor de Schiavi.

Dopo scuola, spesso le ragazze si riunivano a casa di una o dell'altra. Prima del suono della campanella, delle sei o sette ore di lezione, invece, se arrivavano in anticipo o avevano qualche compito da ripassare, si sedeva sui gradoni o all'interno della basilica di Santa Maria Maggiore, per ripassare.

Il ricordo di Rossana su Mirella Gregori

Invitata a parlare nella nota trasmissione di Rai Tre Chi l'ha visto?, Rossana aveva ricordato Mirella Gregori e la loro amicizia. "Abbiamo fatto subito amicizia. Lei era solare, con pochi grilli nella testa. Avevamo poche esigenze – ricorda – Eravamo felici, contente di frequentarci e stare insieme, prendevamo insieme il tram. Lei cantava, le piaceva tanto cantare. Ascoltavamo la musica, molto Baglioni".

Il ricordo, poi, è lo stesso che ha della quindicenne la sua famiglia. "Aveva molto rispetto per la mamma e ci teneva a non farla preoccupare. Chiamava sempre – ha ricordato – Dopo la scuola ci vedevamo in comitiva, dove abbiamo conosciuto i nostri primi ragazzi: io stavo con Fabrizio, Simona con Cesare. Lei con Massimo: è con lui che ha trascorso il pomeriggio precedente alla scomparsa".

E, pensando a tutto ciò che è successo dalla sua scomparsa, appare ancora molto toccata: "Mi chiedo spesso cosa le sia successo, dove si trovi. E ogni tanto mi capita di guardare le persone con più attenzione, per trovare qualche dettaglio e magari riconoscerla".

Le audizioni delle altre amiche di scuola, Simona e Giovanna

Come anticipato, Rossana non è la prima delle amiche di scuola ascoltate dalla commissione bicamerale d'inchiesta sul caso di scomparsa di Mirella Gregori. Prima di lei già altre amiche della comitiva di scuola erano state ascoltate. Si tratta di Giovanna e di Simona. È quest'ultima che, in commissione bicamerale d'inchiesta, ha suggerito di ascoltare l'amica del cuore Sonia. "Lei sa dove doveva andare e cosa le è successo", ha spiegato la compagna di classe. Una convinzione che sembra avere anche la sorella di Mirella, Maria Antonietta, con cui Sonia ha chiuso i rapporti subito dopo la scomparsa.

E la commissione non si è risparmiata. È stata ascoltata anche Sonia con il fidanzato dell'epoca, oggi suo marito: la prima ha chiesto di intervenire in seduta secretata. Il secondo, invece, ha cercato di fornire una nuova pista: "Nessuno ha mai indagato sul condominio – ha ipotizzato – Io non sono mai stato chiamato a parlare se non trenta anni dopo, da Maisto e Capaldo", ha spiegato, negando di aver rilasciato ulteriori dichiarazioni che, invece, risulterebbero essere a verbale. Ascoltato in commissione, infine, anche lo stesso Massimo, fidanzato di Mirella dell'epoca: "Avevamo un appuntamento ma non si è mai presentata – ha ricordato – Mi aveva parlato di una proposta di lavoro da una casa di cosmetici, forse dall'Avon, proprio come Emanuela Orlandi".