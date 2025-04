video suggerito

L'amica di Emanuela Orlandi non si presenta in commissione d'inchiesta: era fra le ultime ad averla vista Frequentava insieme ad Emanuela Orlandi la scuola di musica sacra, erano uscite insieme dalla lezione quel 22 giugno 1983: fra le ultime ad averla vista, ha annullato ieri sera la sua audizione in commissione d'inchiesta senza proporre nuove date.

A cura di Beatrice Tominic

L'audizione della commissione bicamerale d'inchiesta sui casi di scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori programmata per la il pomeriggio di oggi, 3 aprile 2025, è stata annullata. A comunicarlo è stato il presidente della bicamerale, il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo dopo che, nella serata di ieri, era stata la stessa persona convocata ad annullare l'incontro. Si tratta di Sabrina Calitti, un'amica con cui Emanuela Orlandi frequentava la scuola di musica Ludovico Da Victoria, per le lezioni di canto corale.

L'amica di Emanuela Orlandi convocata annulla l'audizione

La comunicazione da parte di Calitti è arrivata soltanto nella serata di ieri, mercoledì 2 aprile 2025, dopo le 21. "L'audizione non avrà luogo – ha fatto sapere De Priamo – La stessa signora Calitti, ieri sera poco dopo le 21, ha inviato alla segreteria della Commissione parlamentare d'inchiesta una email in cui, per asseriti gravi motivi strettamente personali, informava della sua non disponibilità ad essere audita". Poi ha commentato la scelta di annullare un appuntamento così importante: "È un fatto grave. È la prima volta che succede dall'insediamento della Commissione, in particolare con queste singolari modalità di diniego e di tempistica e ciò desta delle perplessità anche in considerazione del fatto che la persona convocata non ha inteso suggerire una nuova data per la sua audizione e che la data di audizione era stata con lei concordata".

Perché la testimonianza dell'amica è importante

La testimonianza di Calitti, fra l'altro, potrebbe rivelarsi tra le più rilevanti raccolte della commissione. "È particolarmente importante perché si colloca nella ristrettissima rosa di giovani allieve e allievi della scuola di musica che, nel pomeriggio del 22 giugno 1983, furono le ultime persone ad aver visto Emanuela Orlandi poco prima che la stessa svanisse nel nulla – ha spiegato De Priamo – Già nel luglio del 1983, la sua testimonianza aveva fatto emergere singolari elementi di contrasto con le versioni rese da altre ragazze, nel lasso di tempo che andava dall'uscita dal Palazzo di Sant'Apollinare al breve percorso su corso Rinascimento". La commissione bicamerale d'inchiesta avrebbe dovuto fare chiarezza su tutto ciò che non tornava e che potrebbe essere accaduto nei pressi della fermata Atac di fronte al Senato della Repubblica. Ma per ora, non è prevista alcuna data alternativa.